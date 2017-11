Perotti entregó distinción del Senado a diario La Capital

En una ceremonia celebrada ayer por la tarde en el Salón Azul del Congreso Nacional que convocó a más de 300 invitados de todo el arco político, económico, cultural y de los medios de comunicación, el senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti, entregó al diario La Capital la Mención de Honor "Senador Domingo Faustino Sarmiento", máxima distinción de la cámara alta, en el marco del 150º aniversario de su fundación.El acto contó con la presencia del titular del Grupo América y del Diario La Capital Dr. Daniel Eduardo Vila que recibió el galardón y agradeció a Perotti por impulsar la iniciativa en el Senado.“El desafío que tiene hoy el diario no es distinto al que lo impulsó y le imprimió su fundador hace 150 años, sigue siendo exactamente el mismo, construir un lazo inquebrantable con sus lectores basado en la confianza de la información”, describió Vila y afirmó: “Y también contribuir al afianzamiento de la democracia, de las instituciones y fundamentalmente de la república, porque estamos convencidos que la república es la base del sostenimiento de cualquier sistema democrático”.A su turno, Perotti destacó el aporte que realizó el diario al periodismo argentino, al federalismo y, en particular, su contribución al debate en los temas de agenda de la provincia de Santa Fe. “Es importante defender el trabajo de la prensa y de los periodistas que buscan dar rigurosidad, objetividad, y un análisis detallado y acabado del mundo que nos rodea”, manifestó Perotti y agregó: “Uno quiere que la prensa tenga éxito y que sean capaces de defender desde sus plataformas y con las nuevas tecnologías el valor de la noticia chequeada y bien contada, por eso el homenaje y reconocer a sus directivos, al personal, a los editores responsables por los 150 años de profesionalismo y honestidad”.El cierre del evento estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado Gabriela Michetti, quien sostuvo: “Felicito al directorio del diario por haber mantenido el espíritu de La Capital que nos permite festejar hoy los 150 años, que es un valor que va más allá de lo contemporáneo. El desafío es que lo sostengan y sigan manteniendo esta institución de la Argentina”.La ceremonia contó además con la presencia de José Luis Manzano y Orlando Vignatti, miembros del directorio de América; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó; la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; Oscar Lamberto, Presidente de la Auditoría General de la Nación; la intendente de Rosario, Mónica Fein; los senadores Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Pichetto, María de los Angeles Sacnun, José Mayans, Juan Manuel Abal Medina, Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Walter Barrionuevo y Alfredo Luenzo.También participaron los diputados Sergio Massa, Alicia Ciciliani, Marcos Cleri, Alejandro Grandinetti, Diana Conti, Alejandro Ramos, Eduardo de Pedro y Ana Copes así como también los legisladores provinciales santafesinos Héctor Cavallero y Roberto Mirabella.Se hicieron presentes en la premiación también el juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco; los ex gobernadores de la provincia Hermes Binner y José María Vernet, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; el rector de la Universidad Favaloro, Facundo Manes; el secretario Administrativo del Senado, Mario Daniele y el Secretario Parlamentario del mismo cuerpo, Juan Pedro Tunessi.La mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, es la máxima distinción que entrega el Senado de la Nación y está destinada a "personalidades o entidades que, con su obra emprendedora, hayan mejorado la calidad de vida de sus comunidades".