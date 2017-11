Etchevehere reemplaza a Buryaile en Agroindustria

BUENOS AIRES, 1 (NA). - En una inesperada medida, el presidente Mauricio Macri decidió que el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, reemplace a Ricardo Buryaile al frente del Ministerio de Agroindustria, confirmó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En tanto, Buryaile pasará a desempeñarse como embajador ante la Unión Europea, señaló el funcionario durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno.Los cambios del gabinete se concretarán "en las próximas semanas", según indicó Peña, al hablar ante la prensa en el Salón de los Pueblos Originarios y dijo que la nueva función de Buryaile es "muy importante" para la Argentina" en esta etapa de la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur.El funcionario explicó que el presidente Mauricio Macri "le ha pedido a Etchevehere que sea el que encabece esta segunda etapa de trabajo, de simplificación, promoción y desarrollo de todo el sector agroindustrial en la Argentina". "Estamos muy contentos por su incorporación", afirmó Peña sobre la llegada del titular de la entidad agropecuaria al Gabinete nacional.Sobre la reducción de organismos descentralizados, Peña indicó que "se está trabajando con los concursos, jerarquización del empleo publico en cada una de las dependencias". Aclaró que "no está previsto el cierre de ninguna de las áreas emblemáticas", aunque reconoció que "puede haber reformas" en línea con el programa de austeridad impulsado por el Gobierno nacional.Sobre la designación, el nuevo funcionario admitió que no tenía ningún conocimiento previo: "Lo tomé con sorpresa, no me lo esperaba" y que tampoco sabe la fecha en la que asumirá."Es un gran honor poder estar en este lugar y poder continuar la obra que viene llevando adelante Buryaile al frente de una cartera tan importante para la economía, la generación de empleo y el agregado de valor", afirmó Etchevehere en declaraciones a Radio Colonia.Sostuvo que orientará su gestión a que "todos los productores de la Argentina puedan expresar su potencial, independientemente del tamaño o el volumen de lo que produzcan, que puedan hacerlo en su lugar, con sus afectos"."Trabajaremos sobre todo para los productores que más lo necesiten, con los que estén pasando malos momentos, más estaremos encima, para que puedan expresar su potencial y vivir bien de lo que producen con sus afectos en los lugares donde producen. Vamos a seguir trabajando en mejorar condiciones de producción", añadió.En cuanto a los miembros del gabinete que lo acompañarán confirmó que tiene "muchos nombres" en mente pero aún no ha hablado con ninguno. Informó que el cargo de presidente de la Sociedad Rural Argentina que deja será ocupado por Daniel Pellegrina, actual vicepresidente.ANTECEDENTESCon un título de abogado de la Universidad Nacional del Litoral, Etchevehere además de encabezar la Sociedad Rural Argentina (SRA) es vicepresidente de la Organización Mundial de Agricultores (OMA) y tesorero de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM). Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 6 de abril de 1963, se desempeñó como delegado Zonal de la SRA desde 1993 y en 1995 comenzó como director por el Distrito Entre Ríos, donde tuvo una activa actuación gremial en la Mesa de Enlace de esa provincia a partir de 2008.En 2010 fue elegido vicepresidente segundo de la SRA y en 2012 resultó electo presidente de la entidad, cargo por el cual fue reelecto en 2014 y 2016.