Finaliza la temporada 2017 del espacio Viernes de Cine

La cita será a las 20:30 de este viernes 3, y será también la última de este 2017, aunque desde la organización ya están planeando la temporada 2018. El encuentro se dará en la Sala “Fratelli” (ingreso por Plazoleta Centenario de Brown y Pueyrredón).En la ocasión, se proyectará la película “Un viaje de diez metros”, una comedia dramática que hará las delicias de los espectadores y que tiene un potente mensaje a favor de la paz entre los pueblos.En ese sentido, María Emilia Sánchez, quien realiza la curaduría de estos ciclos de cine desde sus inicios en 2009, comentó: “Identidad, vínculos, usos y costumbres, deseos, culturas del mundo, gastronomía… Historias reales y de ficción que tienden a unirnos, a sanar cicatrices, que fomentan la empatía, que le abren la puerta a la esperanza… que nos encuentran; sobre estos temas versaron las películas que propusimos desde abril de este año en el espacio Viernes de Cine, y con este mismo espíritu estaremos cerrando un muy fructífero 2017 de propuestas cinematográficas de calidad, en un marco de gran camaradería.Vale destacar que este Espacio está conformado por la Sociedad Italiana “Víctor Manuel II” (Pueyrredón 262) y la Sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional del Litoral (San Martín 221). Ambas instituciones aúnan esfuerzos y compromiso que hacen extensivos a la comunidad a la cual pertenecen.Sobre la modalidad de las proyecciones:Este año, las proyecciones fueron con entrada libre y gratuita, y quien quería dejaba una colaboración voluntaria. No será distinto este viernes donde, como también es habitual, el público será recibido con café y golosinas, y al finalizar se lo agasajará con sorteos de libros y consumiciones, estas últimas gentilezas de “Jalito” Tiempo de Café y Amigos (Rivadavia 115) y “802” Café con Sentido (Lisandro de la Torre 802) y libros de Ediciones UNL.Ficha de la película “Un viaje de diez metros” título original: The Hundred-Foot Journey. Año: 2014. Duración: 117 min. Clasificación: ATP. Origen: Estados Unidos. Director: Lasse Hallström. Guión: Steven Knight (Libro: Richard C. Morais). Música: A.R. RahmanFotografía: Linus Sandgren. Reparto: Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Juhi Chawla, Om Puri, Rohan Chand, Amit Shah, Dillon Mitra, Farzana Dua Elahe, Malcolm Granath, Sanjay Sharma. Productora: Participant Media / Dreamworks. Género: Comedia dramática.Los Kadam, una familia india con Papa (Om Puri) a la cabeza, se traslada al sur de Francia. Allí deciden abrir un restaurante enfrente de un lujoso restaurante francés de alta cocina con una estrella Michelin, regenteado por la odiosa Madame Mallory (Helen Mirren).Premios: 2014: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz - Comedia o musical (Helen Mirren).Sobre el film, dijo el crítico Oti Rodríguez Marchante: “Lasse Hallstrom sabe de fusiones y cómo emplatar esta historia basada en un best-seller para que la variedad de ingredientes, desde las magníficas interpretaciones hasta el mensaje integrador de lo muy distinto, no produzcan el menor sobresalto al paladar: la pugna por sobreponerse al de enfrente tiene la gracia de la comedia y un equilibrado toque picante contra la discriminación y el desarraigo, la trama romántica es suave pero no empalagosa, igual que su crítica, ácida pero sin agriar, a la ambición, la comida falsa, el estrellato michelín y la competencia salvaje”.