Peñalva-Quiroga, nuevos punteros del Gran Premio

Luego de la segunda etapa, que se desarrolló entre la localidad cordobesa de Villa General Belgrano y la ciudad de San Miguel de Tucumán, el liderazgo del "XV Gran Premio Argentino Histórico" que organiza el ACA cambió de mando en la general, que pasó a encabezar el binomio Oscar Peñalva - Juan Carlos Quiroga (Torino 380 Coupé).Los nombrados desplazaron de ese lugar a los paraguayos Esteban Gauto - Cecilia Riveros (VW Karman), quienes se habían adjudicado el parcial inicial, disputado entre Bragado (Buenos Aires) y Villa General Belgrano.En la segunda jornada impusieron el ritmo Moisés Osman - Maximiliano Osman (Peugeot 404), al quedarse con el mejor tiempo luego de haber recorrido 674 kilómetros, el tramo más extenso del GPAH.El matrimonio rafaelino Héctor Rossignoli - Stella Maris Raspo (Renault 4) tuvo un lunes complicado, perdiendo varios minutos en la Categoría C. Esa performance, que no respondió a sus expectativas, lo relegó al sexto puesto en la etapa y al quinto en la general de su divisional, luego de haber finalizado tercero al cabo del primer día.Anoche, al cierre de la edición, no se habían suministrado los resultados oficiales de la tercera etapa, que unió a San Miguel de Tucumán con San Fernando del Valle de Catamarca, en el segmento de menor distancia: 430 kilómetros.Estas son las clasificaciones oficiales de la segunda etapa y de la general del "XV Gran Premio Argentino Histórico", de acuerdo con el informe que dio a conocer el ACA:1º Moisés Osman - Maximiliano Osman (Peugeot 404), en 10h55m01s65c; 2º Edgardo Vergagni - Víctor Sorrentino (Peugeot 404) a 28c; 3º Néstor Viegas - Tomás Viegas (Falcon) a 38c; 4ºMatías Porfini - Mario Porfiri (Peugeot 404) a 39c y 5º Oscar Peñalva - Juan Carlos Quiroga (Torino 380 Coupé) a 40c.1º Marcelo Bonetto - Facundo Bonetto (Renault Gordini), en 10m55s04s87c; 2º Rubén Giuli - José María Giuli (Fiat 600) a 6s47c; 3º Marcelo Sena - Fernando Pérez (DKW) a 10s22c... 6º Héctor Rossignoli - Stella Maris Raspo (Renault 4) a 25s79c.1º Oscar Peñalva - Juan Carlos Quiroga (Torino 380 Coupé), en 20h59m03s91c; 2º Néstor Viegas - Tomás Viegas (Falcon) a 24c; 3º Esteban Gauto - Cecilia Riveros (VW Karman) a 29c; 4º Manuel Urrea - Oscar Soraide (Fiat 1500) a 30c y 5º Moisés Osman - Maximiliano Osman (Peugeot 404) a 52c.1º Marcelo Bonetto - Facundo Bonetto (Renault Gordini), en 20h59m10s87c; 2º Rubén Giuli - José María Giuli (Fiat 600) a 12s14c; 3º Marcelo Sena - Fernando Pérez (DKW) a 14s34c... 5º Héctor Rossignoli - Stella Maris Raspo (Renault 4) a 30s74c.