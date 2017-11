Finalmente, Ben Hur jugará el día sábado

Cambio de día y horario para Ben Hur en su partido ante Coronel Aguirre. Finalmente, el compromiso por la 16ª fecha del torneo Federal B, Zona B Litoral Sur, se disputará el sábado a las 18 y no el viernes a las 21:30 como se había informado anteriormente. La entidad de Villa Gobernador Gálvez expresó que no podía hacerlo en esa jornada y el Consejo Federal avaló ese pedido, motivo por el cual quedó definido que se disputará el sábado. Recordemos que el domingo está el superclásico entre River y Boca, motivo por el cual gran parte de los encuentros de los torneos del Consejo Federal intentarán no coincidir con ese encuentro de la Superliga.Asimismo, cabe mencionar que por disposición policial el encuentro se disputará sin público visitante.El Lobo jugará una de sus últimas chances para seguir con aspiraciones de clasificar, ante un rival que ahora tiene dos puntos más, pero que también necesita ganar para intentar recortar la diferencia con Rivadavia de Venado Tuerto, hoy el segundo en la tabla detrás del líder Atlético San Jorge.Entre hoy y mañana el entrenador Gustavo Barraza irá delineando el posible once titular, que tendrá una variante obligada en virtud de la suspensión del defensor Marcos Torres, que fue informado por el árbitro Juan Caldez, a la finalización del cotejo del domingo pasado con Juventud Pueyrredón.