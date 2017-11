Racing quiere darlo vuelta

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Convulsionado por el mal rendimiento y los resultados que no se dan pero con la esperanza de darlo vuelta, Racing recibirá hoy a Libertad de Paraguay en el estadio "Presidente Perón", por la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará desde las 19:15, será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco y contará con televisación de Fox Sports.Si se toma como parámetro el partido de ida en el que ganó el elenco guaraní 1 a 0, Diego Cocca realizará varias modificaciones, entre la que se destaca el regreso de Lautaro Martínez. El juvenil fue titular ante Atlético Tucumán, se mostró recuperado de una larga lesión, y ocupará el lugar de Enrique Triverio. Además, el entrenador variará el esquema: pasará de un 5-3-2 a un 4-4-2, con futbolistas de mayores vínculos con el ataque. En ese sentido, Matías Zaracho ocupará un lugar en la mitad de la cancha y Augusto Solari, que en la ida fue lateral por la derecha, será mediocampista por esa banda. En lugar del lesionado Orban, estará el experimentado Iván Pillud, el lateral con mayor proyección ofensiva que tiene Cocca.Estas son las probables formaciones:Juan Musso; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Sergio Vittor, Alexis Soto; Augusto Solari, Egidio Arévalo Ríos, González (Zaracho); Ibargüen; Lisandro y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.Rodrigo Muñoz; Luis Cardozo, Antolín Alcaraz, Paulo Da Silva, Salustiano Candia; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Angel Cardozo Lucena, Jesús Medina; Santiago Salcedo y Oscar Cardozo. DT: Fernando Jubero.BUSTOS SE LESIONOEl juvenil de Independiente Fabricio Bustos se perderá la revancha frente a Nacional de Paraguay, según se confirmó hoy. El "Tractor" se resintió de una sobrecarga en el muslo de la pierna derecha y no estará en el partido que se disputará el jueves a las 19:15. Bustos se entrenó diferenciado y, con el 4 a 1 conseguido en Paraguay a su favor, el entrenador Ariel Holan decidió preservarlo y habrá que seguir su evolución para ver si puede estar frente a Belgrano, el sábado a las 18:05. El juvenil, que hasta esta lesión era una fija para la gira por Rusia de la Selección argentina, no se sabe si será convocado por Jorge Sampaoli cuando dé este miércoles los convocados del medio local.