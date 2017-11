Rubricaron los últimos contratos

El Ministerio de Energía y Minería concretó la firma de los contratos para la construcción de la ampliación de los gasoductos De la Costa y Regional Centro II por un total de 1.320,3 millones de pesos. Un comunicado de esa cartera describió que las empresas nacionales adjudicatarias, en el marco de la Resolución 313/2017, fueron Construcciones Electromecánicas del Oeste SA por un monto de 373.373.823 pesos, y la Unión Transitoria de Empresas TGS-Sacde (ex Iecsa) por un monto de 946.936.952 pesos, que beneficiará a, Sunchales y Esperanza, entre otras localidades.Energía recordó que “en el marco de la misma adjudicación” hace dos semanas fueron firmados los contratos para ampliar el tendido de los gasoductos del Cordillerano Patagónico con las empresas Contreras Hermanos SA y Víctor Contreras SA por un monto de 859.870.990 pesos.Las empresas nacionales adjudicatarias de las obras, en el marco de la Resolución 313/2017, fueron Contreras Hermanos SA, por un monto de 613.129.687 pesos, y Víctor Contreras SA, por un monto de 246.741.303 pesos.La habilitación de los nuevos gasoductos está prevista para fines de 2018, se indicó.De la firma de los últimos contratos participaron, entre otros, Julio César Bevaqua (Ceosa), Luis Enrique García (TGS) y Silvia Mignone Díaz (TGS), Daniel Redondo (secretario de Planeamiento Energético, Minem), Alberto Brusco (subsecretario de Infraestructura Energética), Martín Rodríguez y Francisco José Pinto (Sacde).Todos los contratos mencionados implican obras por casi 2.200 millones de pesos adjudicadas a principios de setiembre, orientadas a cubrir necesidades de suministro y demanda insatisfecha en distintos puntos del país.El Gasoducto Regional Centro II está a cargo de Distribuidora Litoral Gas; el Sistema Cordillerano/Patagónico es operado por la distribuidora Camuzzi Gas del Sur; el Gasoducto Cordillerano es operado por Transportadora de Gas del Sur, y el Gasoducto de la Costa corresponde a la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.En otro orden, la cartera de Finanzas emitió una Letra del Tesoro en dólares por un monto nominal de hasta U$S 21,1 millones, a 182 días de plazo, que suscribió el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.Este título fue emitido con fecha 27 de octubre y vencerá el 27 de abril de 2018, mientras que los intereses serán a cupón cero (a descuento) y con amortización íntegra al vencimiento.La Letra del Tesoro será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales. Así lo establece la Resolución 206-E publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Finanzas, Luis Caputo. (diario El Litoral, 31/10/2017).