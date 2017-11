Reserva: Y ahora goleó a Oeste

En lo que fue su quinta victoria al hilo, ayer al mediodía, la Reserva de Atlético de Rafaela se impuso por 5 a 0 ante Ferro Carril Oeste. Lo hizo en condición de local, en donde ya le había metido cinco a All Boys en el debut, y lidera la tabla de posiciones.El equipo cremoso, dirigido por Víctor Bottaniz, sacó mayor diferencia en el complemento. El primer tiempo terminó 1 a 0, con el primero de los dos goles que anotó Darío Gandín de penal, a los 2 minutos. También anotó de entrada en el comienzo del segundo tiempo, otra vez con el ‘Chipi’ desde los doce pasos, y luego Tomás Bonilla, Mauro Marconato y Ramón Barraza, decretaron la goleada.Atlético no sólo que gana y convierte mucho, algo que tanto necesita su Primera y no logra concretar, sino que también le convierten poco. En cinco presentaciones anotó 16 goles y sólo le hicieron uno. Tremendo comienzo para el segundo equipo de la ‘Crema’ en el certamen de la B Nacional, que lleva jugadas, seis fechas.En el próximo capítulo Atlético deberá visitar a Los Andes.Matías Tagliamonte; Mauro Ferrero, Tomás Baroni, Francisco Ortega y Agustín Lobos; Tomás Bonilla (72m Matías Avila), Lautaro Navas (cap.), Santiago Paz y Mauro Marconato; Alfredo Pussetto (76m Enzo Bertero) y Darío Gandín (76m Ramón Barraza).Iván Lardito, Gerónimo Astrada, Roque Ramírez, Agustín Zilli.