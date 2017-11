Juveniles: Aún sin ‘Definición’

El torneo Definición de Juveniles de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su sexto capítulo y penúltimo y todavía no hubo campeón. El próximo domingo se jugará la última fecha.Dep. Susana 3 (Pablo Giménez, Matías Gaggi y Santiago Flogna) vs. Atl. Esmeralda 0, Sp. Aureliense 1 (Bruno Sosa) vs. Sp. Libertad 3 (Lucas Orozco x 3), Belgrano 0 vs. Dep. Bella Italia 5 (Joaquín Heidegger x 2, José Salzgeber, Marcos Stieben e Ian Walter Mansilla), San Isidro 0 vs. Juventud Unida 0.Susana 16 puntos; Bella Italia 13; Libertad 12; Juv. Unida 10; Aureliense 7; Esmeralda 4; Belgrano 4; Egusquiza 2.Dep. Susana 2 (Agustín Gaggi x 2) vs. Atl. Esmeralda 0, Belgrano 2 (Enzo Suárez y Uriel Suárez) vs. Dep. Bella Italia 0, San Isidro 0 vs. Juventud Unida 1 (Fabricio Henzenn). A Libertad le dieron los puntos ya que Sp Aureliense no presentó la divisional.Belgrano 16 puntos; Juv. Unida 15; Esmeralda 13; Susana 10; Egusquiza 9; Libertad 4; Bella Italia 2; Aureliense 0.Atlético Esmeralda vs. San Isidro de Egusquiza, Juventud Unida de Villa San José vs. Belgrano de San Antonio, Deportivo Bella Italia vs. Sportivo Aureliense, Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Susana.