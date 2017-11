La Hidráulica da pelea

En el cierre de la 12ª y penúltima fecha del Clausura de Primera A liguista La Hidráulica goleó anoche a Brown por 3 a 0 y de esta manera sueña con zafar del descenso directo. No depende de sí mismo pero sabe que en la última, cuando visite a Unión, deberá sumar de a tres y esperar que no lo hagan Quilmes ni Ramona, los dos que hoy están en promoción y deberían desempatar. También Humberto no se puede descuidar, porque una derrota lo podría comprometer, y mucho.Los goles para la victoria del conjunto de Frontera fueron anotados por Ezequiel Lezcano, de penal (8m), Pedro Asís (13m) y Maximiliano Lezcano (23m), todos en el complemento., 15:30 hs: Ferro vs. Quilmes, Sportivo vs. Peñarol, Brown vs. Humberto, Unión vs. La Hidráulica, Florida vs. Libertad, Atlético vs. Ramona., 21:30 hs 9 de Julio vs. Ben Hur.Los peoresLa Hidráulica 1.040; Ramona 1.106; Quilmes 1.106; Humberto 1.160PrincipalesFerro 24 puntos; Quilmes 24; Peñarol 24; Atlético 19.