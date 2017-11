Los siguientes son los puntos principales de las reformas impositivas anunciadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.Se reduce gradualmente del 35% al 25% la alícuota del impuesto a las Ganancias para utilidades no distribuidas de las empresas. Bajará al 30% en el 2019 y 2020, mientras que llegará al 25% en 2021.Se devuelve el crédito fiscal del IVA a las empresas que hayan realizado inversiones y no la hayan recuperado en un plazo máximo de seis meses.Se establece la implementación gradual en cinco años de un Mínimo no Imponible para Contribuciones Patronales, con el cual los primeros $12.000 de remuneración bruta no pagarían esas contribuciones con el fin de incrementar la demanda de trabajo.Propone aumentar gradualmente hasta 100% el porcentaje del impuesto que pueda pagarse a cuenta de ganancias, además de trabajar en acuerdos con las provincias parareducir gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos.Se aplica una alícuota del 15% sobre ganancias de títulos en moneda extranjera o indexados. Para no gravar la renta nominal, la alícuota será del 5% para rendimientos provenientes de instrumentos de renta fija en pesos sin cláusula de ajuste.Se elimina el impuesto a la Transferencia de inmuebles. Se aplica una alícuota del 15% a la venta de la segunda vivienda sobre la diferencia con el precio de compra.Se eliminan los impuestos internos a la venta de celulares, televisores, monitores y artículos eléctricos en general, a los autos de gama media que cuesten entre 380 y 800 mil pesos y a las motos de gama medida que cuesten entre 70 mil y 140 mil pesos.Se aumentan al 20% la alícuota de impuestos internos a la comercialización de aeronaves y embarcaciones a partir de un precio de 430 mil pesos y motos desde los 140 mil pesos.Se elevan la alícuotas por venta de bebidas alcohólicas (Whisky, coñac, otras blancas) al 29%; de cervezas al 17%, de espumosos y champaña al 17%; de vinos y sidras al 10%; gaseosas azucaradas y bebidas sin alcohol al 17%, mientras en cigarrillos habrá un efecto "total neutro".Los impuestos a los combustibles se simplificarán. Pasarán a ser dos montos de suma fija. Cuando varíe el tipo de cambio real o el precio del petróleo, la nueva estructura del impuesto funcionará como amortiguador y el precio de los combustibles variará menos que bajo la estructura actual.Se respetarán los pagos a cuenta, reducciones por zona geográfica, exenciones y asignaciones específicas de recursos actuales.Se propone modificar el impuesto para que dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido. En principio, afectará a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicará también sobre gas natural, GLP y carbón.