Lifschitz pidió ver la "letra chica" del plan

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró ayer que "es difícil anticipar" una valoración sobre los anuncios que hizo el presidente Mauricio Macri y consideró que primero hay que ver "la letra chica" de las propuestas oficiales. "Hay que ver la letra chica, el contenido de esas propuestas, cómo impactan económicamente, sobre las provincias, sobre los recursos. Es difícil anticipar" una postura, señaló el mandatario provincial.En declaraciones a la prensa tras el acto que encabezó el jefe de Estado, el gobernador socialista dijo que "habrá que ver qué pasa en las mesas sectoriales" que propiciará el Gobierno. De todas formas, Lifschitz evaluó como positiva "la convocatoria a todos los gobernadores y a los sectores del país".OPINIONES CRUZADASReferentes del Ejecutivo, gobernadores, dirigentes sindicales y políticos tuvieron opiniones cruzadas sobre los anuncios de reformas de Macri., jefe de Gabinete: "No hay que tener miedo en esta etapa de crecimiento y de creación de empleo que se viene. Nuestro norte es que los argentinos puedan realizarse y tener su proyecto de vida"., gobernador de Salta: "Lo que se escuchó aquí fue una síntesis de lo que la Argentina necesita para crecer, en eso hay consenso. Independientemente de que después cada uno plantee sus diferencias al debatir cada ley. Estos son tres ejes convocantes"., diputada Frente Renovador: "Nosotros hubiéramos preferido tratar estos temas durante la campaña. Todo lo que tenga que ver con mejorar la jubilación, lo vamos a votar.Si están buscando jorobar a los jubilados, con nosotros no cuenten"., legislador FIT: "El discurso de Macri fue la enunciación de un verdadero plan de guerra contra los trabajadores y jubilados de la Argentina. Aunque fue presentado como una cruzada anticorrupción, el plan consiste en lo opuesto: o sea, en la preservación de los superbeneficios y privilegios del capital financiero, los monopolios energéticos e industriales y la burocracia sindical a expensas de la mayoría trabajadora"., gobernador de Río Negro: "Me parece, como síntesis después del triunfo electoral, que el Presidente tenga el gesto de convocarnos a dialogar y que ese diálogo tenga como eje estos tres aspectos que es una buena noticia para todos"., gobernador de Tucumán: "Seguramente tendremos que acordar con carácter federal cuáles serán los instrumentos para poner en funcionamiento el plan trazado por el Presidente y sobre eso vamos a trabajar"., uno de los tres secretarios generales de la CGT: "La transparencia tiene que ser con todos los sectores de la sociedad, con política y con el financiamiento transparente de la política"., diputado radical y jefe del interbloque Cambiemos: "Primero vamos a escuchar las propuestas y luego lo analizaremos con los gobernadores y con el partido, obviamente.Hasta ahora lo que conocemos son anuncios generales nada más, hoy tendremos más detalles"., presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): "Los ejes de reforma fiscal, laboral y de calidad institucional son fundamentales para las pequeñas y medianas empresas que necesitan competitividad"., presidente de la Sociedad Rural: "Coincidimos en la forma que propuso para trabajar las cadenas de valor para generar la competitividad indispensable que necesitamos a la hora de generar empleo, particularmente con una visión de arraigo para nuestro sector"., diputada del Frente Renovador: "No vamos a votar nada que perjudique ni a jubilados ni a trabajadores. En ese sentido, Sergio (Massa) es estricto. Si están pensando en algo para desmejorar la situación de los trabajadores y jubilados, no van a contar con nosotros"., diputado kirchnerista electo: "Bajo el pretexto de la modernidad, el discurso de Macri atrasa más de un siglo porque quieren presentar a los grupos concentrados y a los grandes empresarios como víctimas de los trabajadores. Su exposición fue una réplica de los discursos de Fernando De la Rúa, que hablaba de "austeridad" mientras el país se endeudaba desaforadamente. La fotografía vuelve a repetirse"., presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA): "El discurso del Presidente Macri constituye un punto de inflexión en la política argentina y un mensaje esperanzador hacia la sociedad. Los tres ejes centrales enunciados, responsabilidad fiscal, reforma laboral y calidad institucional son vinculantes y deben ser asumidos por todos los argentinos para que al país le vaya bien"., presidente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA): "Merece de un profundo análisis, que lo tenemos que hacer rápidamente, pero de manera prolija y equilibrada"., secretario general de Uatre: "Los anuncios de Macri son muy buenos porque muestran la voluntad de encarar reformas que necesita el país. Desde Uatre vamos a estar acompañando esta etapa con mucha fuerza".