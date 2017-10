Macri presentó su plan de tres ejes de reformas

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Luego del contundente triunfo electoral de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri presentó ayer un plan de reformas fiscales, laborales, previsionales y de calidad institucional destinadas a lograr una "asignación eficiente de recursos para reducir el gasto público" y remarcó que se debe "trazar una línea de austeridad para lo que viene".Ante gobernadores, sindicalistas, empresarios, funcionarios y jueces, Macri precisó que se trata de tres ejes de reformas que buscan lograr "un país ordenado" y que se basarán en mesas de diálogo sectoriales para lograr "consensos básicos".Desde el escenario principal del Centro Cultural Kirchner (CCK), el mandatario anunció que el primer eje será la "responsabilidad fiscal", el segundo "favorecer el empleo" y el tercero la "calidad institucional"."Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder y más privilegios. Y no sólo hablo de la política. Tenemos que hacerlo en base a la confianza, hablando desde la verdad y sin dobles discursos. No digo que sea fácil, pero no hay más excusa, es ahora o nunca", sostuvo el jefe de Estado.En su discurso, seguido además por una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vino al país para auditar la economía argentina, el mandatario se refirió a los objetivos de cada uno de estos paquetes de reformas, pero evitó brindar detalles "para que sean el aporte del Gobierno a las diferentes mesas del consenso", señaló.El Presidente definió al primer paquete de reformas como el de la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos: "No podemos gastar más de los que recaudamos y eso lo digo para todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación, reducir la carga tributaria y diseñar un sistema de impuestos equitativos sustentable, con una relación cooperativa entre Nación y provincias", remarcó.La primera propuesta en ese sentido será refundar la relación fiscal entre la Nación y las provincias para "acordar una distribución de recursos equitativa" y "acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas". "Y con los gobernadores también tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos que Nación, Provincia y Municipio hicieron los últimos años. El gasto para reducir el gasto público es mayúsculo pero no deja de ser básico, necesitamos menos impuestos, más obras, y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal, se lo debemos a las próximas generaciones", apuntó.Además, Macri marcó la necesidad de repensar el sistema de jubilaciones y pensiones, al advertir que el actual "esconde seria inequidades y no es sustentable" y anticipó que en las próximas semanas convocará a la comisión prevista en la ley de Reparación Histórica para diseñar un nuevo esquema dentro de un plazo de tres años.LA "MAFIA DE LOSJUICIOS LABORALES"Respecto de la generación de políticas para la creación de empleo privado y el crecimiento de la producción, Macri confirmó que en los próximos días presentará iniciativas que el Gobierno viene conversando con los gremios y que están orientadas a "la formalización del trabajo no declarado; a mejorar la capacitación; a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo y a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar", entre otras."También vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país", sostuvo el Presidente e insistió a los gobernadores para que adhieran a la nueva Ley de ART, aprobada este año.El tercer eje que expuso el Presidente fue el de las reformas necesarias para "el fortalecimiento institucional" y en ese sentido insistió en que la "modernización del Estado es fundamental" y anticipó reformas en la Justicia, en el sistema electoral y en consolidar "instituciones públicas transparentes".Dentro de este eje figura la "organización de los partidos políticos y de las elecciones" que -señaló- "tienen que dejar de estar ancladas en el pasado y dar el salto hacia el futuro" y anticipó que la semana próxima se va a presentar una propuesta de reforma electoral, aunque no aclaró si se insistirá con la boleta electrónica.En casi 45 minutos de discurso, el Presidente instó también a múltiples sectores de la sociedad, la política y la economía a "no tener miedo a la idea de la reforma porque no se trata de sacar o ajustar" y agregó: "Esto implica una transformación muy grande, implica mirarnos hacia el futuro en vez de pelearnos viendo los fracasos del pasado"."Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene: Muchos de los que estamos hoy acá somos unos privilegiados, porque hemos tenido acceso a recursos y a oportunidades que muchos argentinos no tuvieron. Por eso tenemos que demostrar qué vamos a hacer y dar el ejemplo", apuntó.Macri insistió, además, en que "las reformas exigen que cada uno tenga que ceder un poco, empezando por los que tienen más privilegios" tras advertir que "en el camino del gradualismo hay quienes no pueden esperar" y "hay cambios que hay que hacer lo más rápido posible para que los argentinos salgan de la pobreza y para que la clase media pueda crecer"."Ya vimos que no nos sirvieron los atajos, ya vimos dónde nos llevaron las avivadas, queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad. Estoy acá pidiéndoles que todos hagamos nuestro aporte porque es la forma de sacar a este país adelante cuanto antes", completó.