Los concejales votarán 9 proyectos el próximo jueves

En el habitual encuentro de los lunes por la mañana, los concejales de la ciudad llevaron a cabo la reunión de comisión donde le darán despacho a 9 proyectos el próximo jueves, en la sesión central.El encuentro de ayer se llevó a cabo en el recinto del Concejo y tuvo la ausencia de Jorge Muriel, del Frente Justicialista.Entre las novedades más importantes se destaca la visita a los Ediles de docentes, padres y niños del Jardín Olga Cossettini, para pedir algunas mejoras del lugar. "Queremos un cartel con el nombre del Jardín y algunas cuestiones de tránsito que rodean al establecimiento", dijeron a la salida del encuentro. Entre los pedidos, está pintar las sendas peatonales y cordones de las calles del jardín, una mayor presencia de guardas en las cercanías del establecimiento y en los horarios de entrada y salida, y el cartel, ya que no hay nada que identifique ese lugar para niños.PRESUPUESTO NO, TRIBUTARIA SILa concejal del PJ, Evangelina Garrappa dijo sobre el presupuesto que "todavía no ha sido acordado y según lo que hemos tratado, se va a abordar en la última comisión de presupuesto con el nuevo Concejo", explicó.En tanto, se refirió a la Tributaria, donde destacó que en la primera lectura que se realizó "genera varias dudas en distintos puntos por lo cual el miércoles 8 de noviembre vamos a tener una reunión con el departamento ejecutivo para poder explicar esas dudas, entre ellas la nueva propuesta de forma polinómica que sacaría el aumento porcentual, la discusión más política, una forma más científica para poder organizar los aumentos de tasa y que puedan cubrir los gastos municipales", dijo la concejal.Garrappa, explicó al respecto, que se propone una fórmula y que la misma se ata a tres cuestiones: los haberes, que son siempre un alto egreso dentro de las cuentas municipales, el índice de la construcción y el gasoil, grado dos, que es lo que se utiliza en todo lo que son los vehículos municipales. "Estas tres variables hacen a los insumos que tiene que contar el Municipio para ejercer sus funciones y sus tareas. En lo personal creo que pone racionalidad y realmente nos va poniendo a tono con otros municipios de la provincia que ya lo vienen ejecutando", dijo en Radio ADN al término del encuentro.Recordemos que esta modalidad se viene realizando de esta manera en los últimos años, donde los concejales electos participan. "Hace dos años, cuando asumí y cuando ya sabía que iba a ser electo, uno lo primero que pide es poder entender el presupuesto y comenzarlo a estudiar, concurriendo a sesiones para estar viendo por dónde pasan los temas del Concejo", concluyó Garrappa.Los proyectos que pasaron a despacho fueron los siguientes: Se expresó un profundo orgullo hacia la Selección y Pre Selección en la que participan Valentina Amalia y Rocío Albornoz, jugadoras de fútbol del Club Atlético 9 de Julio de Rafaela. Declaración de Interés hacia la creación del Instituto de Derecho Animal bajo la órbita del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción de la provincia de Santa Fe, con asiento en la ciudad de Rafaela.Felicitar y reconocer a Gisela Trucco, por haber sido convocada y designada (anoche) como árbitro asistente para el partido de hoy entre Defensa y Justicia vs. Olimpo por la séptima fecha de la Superliga. De esta manera, se transformará en la primera mujer en asistir en el fútbol argentino y la segunda en dirigir en la categoría de hombres en América del Sur.Además se pedirá gestionar “Estaciones Solares” ante la Secretaría de Estado de Energía del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Considerar la realización de compra y entrega de materiales adecuados para llevar a cabo tareas de limpieza en las plazas de la ciudad, con el fin de mejorar y facilitar la labor del personal. Lectura del manifiesto de Pastores Bautistas de Argentina por Diseño Divino Rosario 2017.Llevar a cabo dos cortes de malezas en el predio perteneciente a la casa “Juan Pablo II”, dependiente de la Asociación Civil Nazareth y el pedido para la limpieza de las cunetas ubicadas en las calles de Av. Brasil y Terragni.