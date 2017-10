La fiebre de las sneakers: ¿vale usarlas para ir al trabajo?

Los tiempos cambian y con él, los hábitos y los looks. Años atrás era impensado ver a oficinistas en la City sin corbata, y ahora es una postal común. Lo mismo sucede con el calzado, ¿estamos ante la rebelión de las sneakers?Cierta informalidad se apoderó del paisaje urbano y esto de ninguna manera debe leerse como desprolijidad, sino como síntoma de códigos de vestimenta que se vuelven más laxos y mutan, como las personas que los utilizan.Cuando se trata de elegir zapatillas para ir al trabajo, la clave es mezclarlas con las prendas indicadas para que no parezca que recién salimos del gimnasio. En el caso de las mujeres lo ideal es usarlas con un traje rayado o estampado. Otra opción es una camisa de cualquier color y complementarlo con accesorios y una buena cartera para que quede bien urbano y dar un statement final.Para los hombres la decisión parece ser más osada, pero esto no se demuestra así cuando hay opciones básicas nobles y con identidad. “Muchos de nuestros clientes son millennials y emprendedores, buscan practicidad y básicos que interpreten sus necesidades quizás con algún detalle de color pero siempre con piezas de calzado funcionales para el cuerpo. Se busca volver a lo auténtico, donde lo importante es un diseño eficaz capaz de adaptarse a distintas situaciones”, afirma Gastón Greco, creador y CEO de Posco, la marca de zapatos de diseño simple y funcional que privilegia la comodidad y la versatilidad por sobre todas las cosas.Greco, quien también es arquitecto, reconoce los requerimientos de diseños funcionales que respondan a las necesidades del día a día. Es así como la marca se transformó rápidamente en la elegida de políticos como Martín Losteau y el presidente Mauricio Macri, quien las usa frecuentemente en sus looks, emprendedores top como Marcos Galperín, creador y CEO de Mercado Libre. Y figuras de la moda como Fabián Medina Flores.Blancas o de colores, de cuero o gamuza, las zapatillas piden pista y prometen comodidad sin resignar look, toda una declaración de principios democrática y atractiva para pasar gran tiempo fuera de casa sin ni siquiera notarlo.Posco es la reinterpretación de un zapato básico, clásico, actualizado para volverse contemporáneo. Tomando de la arquitectura la idea de crear objetos prácticos para la vida, Posco entiende los zapatos como elementos cotidianos funcionales. Por esto busca liberar todo lo que está de más y limpiar de ornamentos para rescatar su atributo más importante: la funcionalidad.