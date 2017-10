“El empate fue justo”

El empate ante Nueva Chicago dejó un sabor amargo en todo Atlético de Rafaela. Lograr una victoria ante el elenco de Mataderos era clave para volver a sumar de a tres (venía de perder ante Santamarina) y comenzar a ganarse la confianza de su gente. Todavía el equipo está en deuda.Luego de la igualdad 0 a 0, uno de los defensores de la ‘Crema’ se expresó sobre lo acontecido en el campo de juego y, sin reparos, se encargó de aseverar que la igualdad fue un resultado fundamentado por lo exhibido por ambos conjuntos, sobre todo para Atlético que jugó prácticamente todo el complemento con uno menos tras la infantil expulsión de Maximiliano Casa.“Creo que el empate termina siendo justo a pesar de que nos quedamos con uno menos durante gran parte del segundo tiempo seguimos buscando de la manera que pudimos, sabiendo que si lo buscábamos con demasiada gente podíamos quedar desprotegidos atrás, en alguna contra sufrimos un poquito pero el empate es justo y no nos vamos del todo contentos”, expresó Lazzaroni, que ingresó a los 34 minutos de partido, tras la lesión de Wilfredo Olivera (ver aparte).A los 5 minutos del segundo tiempo Casa vio la roja, tras una innecesaria reacción frente a un rival, y con diez jugadores Atlético tuvo más juego asociado y llegadas al arco rival que con once. “Puede ser, en ciertas jugadas nos encontramos, tuvimos esos cinco o seis pases que nos permitieron llegar con mayor profundidad, algo que en el primer tiempo no lo pudimos hacer”, contó Lazzaroni. En función de los errores cometidos en la primera parte, el defensor señaló: “Metimos muchos pelotazos, por ahí nos apresuramos pero tiene que ver también con la presión y la dinámica que imponían ellos en el medio, queríamos salir rápido de esa presión y equivocamos los caminos”.Hasta aquí, en seis partidos jugados por el torneo de la B Nacional a Atlético le viene costando mucho los primeros 45 minutos, no logra imponer su juego y se lo nota incómodo. “Por lo que propone el rival, ellos vinieron a hacernos un partido muy duro, muy trabado y no podemos terminar de encontrarle la vuelta, generar más situaciones de gol, llegamos hasta tres cuartos, bien por los costados pero después nos termina faltando el último pase, el centro que llegue preciso y eso hace que no tengamos las chances de gol necesarias para poder convertir”, cerró Franco Lazzaroni.