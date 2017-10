BMW Motorrad Concept Link, ¿futuro de la movilidad urbana?

“La BMW Motorrad Concept Link representa un nuevo entendimiento de la movilidad urbana. Esta une al mundo digital y análogo y pone enfoque en el conductor y sus necesidades de movilidad. En la manera en la que une funcionalidad y digitalización, lleva a cabo ambas como medio de transporte así como dispositivo de comunicación. Para mí, este modelo, con su estilo atemporal y reducido, es más que un concepto – es más bien un símbolo de una nueva era”. De esta manera, Edgar Heinrich, director de Diseño de BMW Motorrad, develó al prototipo que promete llevar la movilidad urbana a otro nivel.La carrocería baja y extendida, y el asiento plano, combinados con la sección frontal que sube de forma diagonal, crean una silueta moderna, pero distintiva. El uso de colores enfatiza esto aún más: el acabado frontal en Liquid Metal Titanium contrasta con la carrocería negra semi-mate. Los colores están orientados de forma diagonal, lo que subraya el potencial dinámico de la BMW Motorrad Concept Link.El asiento se puede ajustar a lo largo para adecuarse a cada preferencia. Las proporciones también dejan espacio para nuevo espacio de almacenamiento. En la sección central, debajo del asiento, un compartimiento para equipaje ofrece oportunidades versátiles de almacenamiento. El conductor puede acceder a este de forma fácil y rápida en todo momento utilizando una puerta deslizante. Con esta arquitectura nueva, la BMW Motorrad Concept Link combina el placer de conducir y la funcionalidad de manera ideal.La BMW Motorrad Concept Link también muestra de forma deliberada la tecnología utilizada como parte del paquete de diseño. Es por esto que los paneles laterales no cubren por completo la sección lateral en la parte trasera.Inspirada por la BMW Motorrad Vision NEXT 100, interpreta la conexión entre el conductor, el vehículo y el medio ambiente para uso urbano. Mantiene al conductor conectado mientras maneja, expandiendo así su mundo móvil proporcionándole oportunidades nuevas. Entre otras cosas, el vehículo concepto sabe lo que hay en el calendario del conductor y, por lo tanto, sus próximos destinos.Lógicamente, la motorización es eléctrica pero se desconoce la potencia y las prestaciones dado que la marca no brindó ningún tipo de información.Con la combinación de una conducción dinámica libre de emisiones, un nuevo lenguaje de diseño, conectividad y equipo moderno, pero funcional para el conductor, la BMW Motorrad Concept Link personifica el entendimiento que la marca tiene acerca del futuro de la movilidad urbana. (Fuente: Conduciendo.com).