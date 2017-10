La nipona Suzuki presenta en Argentina el New Baleno

Se inicia este mes en el mercado local la preventa del Suzuki New Baleno, el hatchback que llegará en noviembre a la Argentina.En la búsqueda de captar nuevos clientes y expandirse en el país, la nipona Suzuki incrementa su variedad de modelos con este vehículo fabricado en India.El New Baleno está construido sobre una nueva plataforma de la compañía llamada “Heartech”. Posee un diseño de líneas fluidas y aspecto moderno, ideal para un público joven y citadino.Bajo el capó, cuenta con un motor 1.4 VVT, cuya potencia no fue informada por la marca aunque rondaría los 90 CV. Esta única motorización puede combinarse con una caja manual de 5 velocidades o una automática de 4.En materia de seguridad, el Suzuki New Baleno ofrece airbags frontales, laterales y de cortina. También frenos a discos en las cuatro ruedas con ABS, EBD y AFU.Suma además control de estabilidad, sensor de estacionamiento trasero, faros delanteros de LED y anclajes ISOFIX para la silla de los niños en las plazas traseras.El precio de preventa informado por la marca es de U$D 21.500 para versión GLX MT y asciende U$D 23.000 para la serie GLX AT. (Fuente: Conduciendo.com).