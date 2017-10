Empresario desapareció misteriosamente

PARANA, 31 (NA). - Un empresario de 66 años que fue visto por última vez el pasado viernes en la ciudad entrerriana de Gualeguay es intensamente buscado por la Policía de Entre Ríos, luego de que este domingo apareciera abandonada su camioneta sobre la banquina de la ruta 12.Se trata de Omar Benvenutto, un empresario con diversos emprendimientos vinculados a la ganadería en la zona, quien es buscado por decenas de policías, provistos de drones y perros, además de bomberos, que este domingo rastrillaron la zona de la ruta 12, a la altura de la estancia La Garibaldina.Las últimas imágenes sobre Benvenuto fueron registradas por cámaras de seguridad de la ciudad en la que se puede ver su camioneta Toyota saliendo de la urbe el viernes por la noche.El rodado, una camioneta Toyota Hillux con dominio NPM 397, fue hallado abandonado sobre la ruta 12, cerrado con llave, y en el interior sólo fue encontrado un celular que el empresario utilizaba únicamente en sus viajes a Buenos Aires, según publicaron medios locales.La camioneta fue hallada sobre la banquina de la mano hacia Gualeguay, entre Paraná y General Galarza, pero metros más adelante se encontraron huellas del mismo vehículo yendo hacia el norte y de un giro en U.En la zona se encontraron huellas de la camioneta sobre ambas banquinas, lo que demuestra que volvió unos metros hasta el lugar donde fue hallada.De acuerdo con las indicaciones de un perro rastreador, el empresario solo cruzó la ruta hacia la mano contraria, donde desaparece el rastro, lo que indicaría que se subió a un vehículo que no bajó a la banquina, ya que no se encontraron huellas, y que se dirigía hacia el norte, según publicó el portal de Gualeguay 21.La última comunicación que Benvenuto mantuvo con sus familia se produjo el viernes a las 18:30, cuando llamó para avisar que se iba a dirigir a la localidad de Gobernador Mansilla, a unos 70 kilómetros de Gualeguay, para mantener una reunión en torno a un comodato por un galpón.No obstante, el sábado último, el celular del hombre comenzó a dar apagado, tras lo cual los familiares, que aseguran no haber recibido hasta el momento ningún tipo de llamado extorsivo, empezaron a recorrer lugares por donde el hombre pasaba con frecuencia, como la casa de su madre y una estación de servicio de la zona, aunque sin resultados positivos.La investigación es supervisada por la jueza de Garantías número 1 del departamento judicial de Gualeguay, Alejandra Gómez, junto al fiscal Ignacio Telenta.