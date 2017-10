El Congreso debate sobre agroquímicos

El debate por el uso de agroquímicos en la agricultura a gran escala llegará hoy al Congreso después de años de reclamo de organizaciones ambientalistas y advertencias científicas por el daño a la salud de las poblaciones rurales. En reunión plenaria de las Comisiones de Ambiente, de Agricultura y de Justicia del Senado se tratará hoy a partir de las 15:00 la problemática de la aplicación de agroquímicos.

En el temario estará el Proyecto de Ley (S-0791/17) de presupuestos mínimos de protección ambiental, que prohíbe -en todo el país- la aplicación aérea de agroquímicos y limita -como mínimo- la aplicación terrestre a 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas, escuelas rurales, plantas avícolas o de producción de animales y de espejos, cursos o pozos de agua.

Además, entre otras cosas, hace responsable solidariamente a los funcionarios que no hagan cumplir las prohibiciones establecidas en la ley.

Desde el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) señalaron que las esas áreas de protección ambiental podrán convertirse en cordones de producciones agroecológicas, proveedoras de abundantes alimentos sanos y baratos para los pueblos, ciudades y todo el país y demandantes de mano de obra y trabajo: una agricultura con agricultores.

"Creemos fundamental que la problemática de los agroquímicos sea debatida en el seno del Congreso Nacional, no podemos mantenernos indiferentes ante la verdadera emergencia socio- ambiental que provocan en nuestro país", expresaron.



EN LA PROVINCIA

Y EN RAFAELA

El debate en torno a la aplicación de agroquímicos en la Provincia no ha avanzado demasiado en la Legislatura santafesina más allá de que existen proyectos para regular la actividad -como el de Inés Bertero, que establecía la línea agronómica en 200 metros-. Por momentos pareció ocupar la agenda prioritaria de los legisladores pero nunca se consolidó un real debate que permita producir una nueva ley, más allá de los reclamos de organizaciones ecologistas.

En Rafaela, hace años que el proyecto se encuentra en los cajones del Concejo Municipal, que ha fracasado una y otra vez a pesar de que de tanto en tanto se reiteran los pedidos de entidades ambientalistas incluso con asistencia a las sesiones públicas de los jueves.

Uno de los ejes que concentra la discusión está ligado a los límites agronómicos, es decir la distancia en la que no se pueden aplicar productos fitosanitarios en los bordes de la ciudad. La ordenanza vigente delimita a 200 metros el uso de productos para efectuar fumigaciones a la vez que establece un sistema de controles a cargo de la Municipalidad.

Al respecto, las asociaciones ecologistas promueven la ampliación a al menos 800 metros en tanto que en la reciente campaña para la elección de concejales uno de los candidatos propuso llevar ese mínimo a 1.500 metros.

De todos modos, en algún momento existía cierto consenso entre los concejales para establecer en 500 metros ese límite agronómico. De todos modos, la iniciativa para actualizar la legislación local nunca llegó al recinto.