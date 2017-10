Sus 54 salas proyectarán "Arquitectura del crimen"

El Ministerio de Innovación y Cultura, a través de la Secretaría de Producciones, Industrias y Espacios Culturales, proyectará durante los meses de noviembre y diciembre, en las 54 salas que forman parte del Corredor Audiovisual Santafesino, el largometraje Arquitectura del Crimen producido integralmente por el Programa Señal Santa Fe.El documental estrenado en 2016 explora las marcas de la represión política en Rosario concentrándose en la ex Jefatura de Policía de Rosario como escenario representativo de la disputa de poder de la época, y también reflexiona sobre la importancia de preservar los espacios de memoria tomando a la arquitectura como eje que atraviesa todo el relato.Se trata de una producción integral del Programa Señal Santa Fe que contó con la coordinación general de Cecilia Vallina, subsecretaría de Producciones e Industrias Culturales, y la dirección de Federico Actis. Integraron además el equipo de producción e investigación periodística Ricardo Robins, Gabriel Zuzek y Vanina Cánepa; Santiago Zecca en dirección de sonido; Matías Patiño Specter en voz en off; Alexis Perepelycia en música original; Alejandro Coscarelli en montaje y Lisandro Bauk en diseño y animación 2D.A través de planos originales y archivos inéditos, la película narra los orígenes del ex Servicio de Informaciones (SI), uno de los centros clandestinos de detención (CCD) más grandes que tuvo la región durante la última dictadura cívico militar. A lo largo de dos horas, se detiene en las reformas que se realizaron en ese sitio antes y después de que funcionara como CCD y advierte que hay modificaciones que nunca quedaron registradas en los planos, al tiempo que explora los motivos de esas significativas omisiones.El documental reconstruye el operativo de camuflaje que tuvo lugar en ese sitio, con el que se intentó confundir el relato de los sobrevivientes y ocultar las huellas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el entonces jefe de la Policía local, Agustín Feced y el grupo de tareas que entre 1976 y 1979 ejecutaron el plan represivo. En la reconstrucción narrativa fue clave el ejercicio activo de memoria de los ex presos políticos que lograron sobrevivir y develaron con su testimonio el operativo de camuflaje y el funcionamiento del CCD temporal y espacialmente.Como consecuencia de los relatos, la intervención de la arquitectura aparece otra vez en escena pero esta vez en favor de la verdad. Aparece para demoler el silencio, el ocultamiento, la impunidad y para construir en su lugar un espacio de memoria. Un registro de la historia reciente que puede ser narrada a las nuevas generaciones para que se mantenga encendida la memoria y se fortalezca la democracia.Es un espacio de integración sociocultural que cuenta con 54 salas distribuidas en el territorio provincial por las que circulan producciones audiovisuales santafesinas, nacionales e internacionales.Lo integran las localidades de Moisés Ville, San Antonio, Carcarañá, Maggiolo, Centeno, Esmeralda, San Javier, Frontera, Cayastá, Las Toscas, Romang, Reconquista, Huanqueros, Villa Ana, Los Laureles, Villa Ocampo, Ataliva, San Cristóbal, San Guillermo, Gessler, Helvecia, Felicia, Nelson, San Jerónimo Norte, San Justo, San Jerónimo del Sauce, Santo Tomé, Santa Fe, Rosario, Teodelina, Villa Cañás, Labordeboy, Elortondo, Santa Isabel, Firmat, Santa Clara de Saguier, Ñanducita, Sunchales, Zenón Pereyra, Suardi, Florencia, Vera, Humberto Primo, Egusquiza, Fuentes, Chabás, Zavalla, Capitán Bermúdez, Tortugas, Arequito, Alvarez, Máximo Paz, Villada y la localidad cordobesa de Morteros.