Cybermonday: pautas y recomendaciones

Hasta este miércoles 1° tiene lugar una nueva edición del Cybermonday, un conjunto de ofertas online ofrecidas por diversas tiendas y coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Con el objetivo de que los consumidores no vean vulnerados sus derechos y puedan realizar comprar de manera segura, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Oficina Municipal de Información al Consumidor reiteran una serie de recomendaciones y pautas a tener en cuenta a la hora de realizar las transacciones.

1) Ingresar en la página www.cybermonday.com.ar y consultar cuáles son las empresas que están adheridas. Acceder a las tiendas que participan del evento a través del sitio o de las comunicaciones oficiales con ofertas.

2) Contar con antivirus actualizados en los equipos desde donde se realizará la operación.

3) Al no existir aplicaciones para celulares oficiales del CyberMonday para realizar compras a través de dispositivos móviles, se recomienda realizar la transacción a través de computadoras, ya que los dispositivos móviles también son blanco de cibercriminales y generalmente no cuentan con la protección adecuada.

4) Al momento de ingresar los datos de la tarjeta de crédito, observar que en la barra de direcciones del navegador la URL comience con el “https:”. Esto demuestra que se trata de una página segura, con cifrado de seguridad y que los datos enviados no serán robados por estafadores. Algunos navegadores señalan estas páginas con un icono de color verde, un candado cerrado o con la leyenda “sitio seguro”.

5) Verificar previamente en otros sitios o personalmente el precio del producto a comprar, para de esa manera evaluar si se trata de una verdadera oferta.

6) Analizar con detenimiento la financiación ofrecida, la aplicación de intereses o los gastos de las tarjetas de crédito que pueden encarecer los productos.

7) Verificar siempre los costos finales, si incluyen o no impuestos, fletes o cualquier otro componente que aumente el valor de la transacción.

8) Para el caso de los paquetes turísticos, analizar si aceptan o no la cancelación anticipada sin cargo.

9) Solicitar siempre el comprobante de pago o la factura electrónica. En caso de no recibirla, se debe pedir la constancia al vendedor. Es importante recordar que la garantía legal es por seis meses.

10) Contar con el número de pedido para realizar el seguimiento del producto hasta la entrega. También se puede realizar una captura de pantalla al momento de la compra, para guardar en caso de cualquier inconveniente.

11) Las compras por internet tienen 10 días corridos desde recibido el producto para cancelar la operación. El producto debe devolverse sin uso y los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.

12) Se recomienda siempre controlar el resumen de la tarjeta de crédito, ya que se cuenta con 30 días desde que se recibe para impugnar compras no realizadas o por montos no acordados.

13) Prestar atención a los textos legales que figuran en la página web de cada empresa, donde se detallan los términos o condiciones de la compra, los plazos de entrega y costos, la política de privacidad y devoluciones, etc.

14) Archivar los correos electrónicos enviados y recibidos, guardá las imágenes y los textos utilizados para publicitar el producto. Resguardate.

15) Brindar solo los datos personales necesarios y hacelo de forma segura, si te piden datos extraños (ej: nombre de familiares), no contrates. Muchas veces esa información personal es usada para realizar transacciones fraudulentas, robando identidades.

Es importante que los usuarios y consumidores realicen un consumo responsable en estas jornadas en las que existe una inusitada cantidad de publicidades e incitación a la compra. Para ello se deben tomar el tiempo necesario para reflexionar acerca de los servicios y productos ofertados, las condiciones de la venta y las obligaciones asumidas como consecuencia de la transacción comercial.