Barbero: “estuvimos errados”

Pese a que al equipo lo dirigió esta vez Marcelo Werlen, el actual coordinador juliense, Maxi Barbero vio el empate de sus dirigidos ante PSM desde una cabina, ya que fue suspendido, al igual que el resto de su cuerpo técnico, por el Consejo Federal. Y por cómo se dio el partido en San Lorenzo, el joven DT no regresó satisfecho por el 0 a 0 que lo alejó de la zona de clasificación más allá de que se volvió a sumar luego de 2 derrotas consecutivas. “Nos vamos con mucha bronca porque en líneas generales, se nos presentó un partido algo más accesible con esa expulsión en el primer tiempo. En una cancha chica y en un campo de juego imposible de jugar por abajo, tratamos de presentar otro tipo de alternativa, como es el pelotazo y la presión en la segunda jugada, pero nos costó mucho hacer pie. Recién en los últimos minutos pudimos generar alguna situación de gol”, relató Barbero ante los medios radiales al finalizar el encuentro. De todos modos, se mostró autocrítico con el presente del equipo, que ha bajado su nivel en las últimas fechas. “De antemano, sabíamos que PSM es un equipo duro, que se hace fuerte de local y que es difícil poder convertirle. Y sumado a que nosotros, individualmente, hemos bajado algunos rendimientos, cuando llegamos al área rival tiramos mal los centros, cuando necesitamos hacer la individual hacemos la colectiva o viceversa. Estuvimos errados y no tuvimos un gran rendimiento. Se intentó, se dejó todo dentro de la cancha pero no nos vamos conforme con el resultado. Las chances las tuvimos, pero son los jugadores los que toman la última decisión. De todos modos, se hace muy difícil jugar contra estos equipos que están muy bien preparados. Y más en un terreno de juego en muy malas condiciones. Pero hay cuestiones individuales y colectivas que debemos ir corrigiendo para tratar de sumar los 9 puntos que quedan en disputa”.Por último, acerca de las posibilidades del León rafaelino de avanzar a la próxima instancia, comentó que “hasta que los números den, el “9” va a hacer todo lo posible para lograr la clasificación. Aún quedan 3 fechas, es mucho y puede pasar cualquier cosa. Creo que 9 de Julio ha hecho méritos suficientes para estar donde está hoy, en la zona de pelea y para estar un poco más arriba. Pero hoy -por el domingo- no hicimos un partido bueno, hay que ser concientes de eso, pero es una realidad que con los puntos que se perdió antes, el equipo se merece estar más arriba. En estos partidos, se pueden dejar puntos, pero no hay que lamentarse porque ahora se viene otro partido importante de local, donde tenemos que hacer las cosas bien para quedarnos con los 3 puntos. Igualmente, en la semana tenemos que trabajar para mejorar el funcionamiento que hemos perdido en los últimos partidos”.