Se define el finalista

Con la ventaja de la ida a su favor, River Plate visitará esta noche a un Lanús que intentará revertir el resultado para llegar a la final de la Copa Libertadores de América. El partido se disputará desde las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado en vivo por Fox Sports.Tal como ocurriera en el duelo de ida, que ganó River por 1 a 0, se utilizará el sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR), que será comandado por el uruguayo Andrés Cunha, su compatriota Nicolás Terán y el boliviano Gery Vargas.Si se toma como parámetro el encuentro disputado en el Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo realizará sólo una variante obligada: Milton Casco por Marcelo Saracchi. El uruguayo sufrió un pequeño desgarro en su pierna derecha sobre el final de la ida, pero como no sentía tanto dolor, fue exigido en los entrenamientos previos, aunque terminó quedándose fuera de la lista de concentrados. En su lugar, estará Casco, quien era titular hasta algunas fechas, pero terminó quedando relegado al banco de suplentes por las buenas actuaciones de Saracchi.Por su parte, el entrenador del "Granate", Jorge Almirón, decidió ratificar la alineación que cayera en el Monumental, más allá de no haber dejado una buena imagen en cuanto al rendimiento. Lanús colocará su clásico esquema con cuatro defensores, tres mediocampistas internos, dos extremos y la presencia de José Sand como referencia de área. Otro de los condimentos de esta semifinal es la posible presencia de hinchas de River en la cancha, ya que se vendieron entradas para no socios. El ganador de esta llave se enfrentará en la final con quien se imponga en el duelo Barcelona-Gremio, que se impuso por 3 a 0 en la ida, disputada en Ecuador. Estas son las probables formaciones:Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Ariel Rojas; Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.