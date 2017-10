Torres sería baja el viernes ante Aguirre

Sin tiempo de descanso ni para lamentarse, Ben Hur se enfocó nuevamente ayer por la tarde en el trabajo para esperar el partido del viernes, a las 21:30, en el estadio Parque ante Coronel Aguirre por la 16ª fecha del torneo Federal B. Luego del 2 a 2 ante Juventud de Pueyrredón, resultado que fue insuficiente en virtud de los otros resultados de los equipos más encumbrados de la Zona B Litoral Sur, la formación de Gustavo Barraza sabe que no tiene más margen de error. El Lobo tendrá que ganar los tres partidos (ante Aguirre y luego frente Unión Totoras, de visitante, y Atlético San Jorge de local), y además esperar un par de tropiezos de Rivadavia de Venado Tuerto.El Lobo, este viernes, no podría contar con el defensor Marcos Torres ya que fue informado por el árbitro Juan Cruz Caldez tras un tumulto producido con aficionados venadenses a la finalización del encuentro. Esto, tomando en cuenta otras situaciones parecidas a lo largo del certamen en cuanto a la conformación del once titular, podría determinar el retroceso de Maximiliano Pavetti para marcar punta y el ingreso de Alejandro Carrizo o Valentín Peretti. De todos modos, en el caso de este último, habrá que ver su evolución ya que arrastra una molestia lumbar que le impidió viajar a Venado Tuerto el fin de semana.