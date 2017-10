La FOH jugó la fecha final

Este fin de semana se jugó la última fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste de Hockey, que consagró a Juventud de Humboldt como el mejor de la Zona B, mientras que en la A deberán jugar un partido desempate, en cancha neutral, 9 de Julio de Rafaela y Atlético San Jorge ya que igualaron el primer puesto en 30 puntos, y la definición no es por diferencia de gol.Las julienses se impusieron al “9” de Morteros por 2 a 1 y con este resultado, además, permitieron la clasificación de Ben Hur a la Copa de Oro que disputarán los tres primeros de cada zona. En la Zona B avanzaron a la Copa de Oro, además de Humboldt, el Deportivo Bella Italia y Atlético Pilar.En cuanto a la Reserva, Sportivo Norte -que sumó los puntos porque le tocaba enfrentar a Nuevo Torino, que se retiró del torneo- se consagró campeón por el empate de Atlético Pilar, en Bella Italia. En la Zona A, ya había obtenido el título 9 de Julio de Morteros. En las divisiones menores, Ben Hur se había consagrado en Sub 14 y Atlético San Jorge en Sub 16.Cabe acotar que en la Copa de Oro los primeros avanzan directamente a la final, que jugarán ante el vencedor del duelo entre el segundo de una zona y el tercero de la otra. Estos fueron los resultados:9 de Julio de Rafaela 2 (Aldana Guzmán y Martina Luna) – 9 de Julio de Morteros 1 (Camila Manera); Unión de Sunchales 1 (Mariana Singer) – Centro de Brinkmann 1 (Sonia Saravia) y Atlético San Jorge 7 (Giovana Melano -4-, Carolina Cingolani, Valentina Mensa y Zoe Cabral) – Bochazo 0.Bella Italia 4 (Loreley Yori, Antonela Yori, Romina Santos y Natalia Quinteros) – Atlético Pilar 3 (Tamara Rodriguez, Candela Gonzalez y María Eugenia Saucedo); Juventud de Humboldt 9 (Melisa Machuca -3-, Rocío Moreno -2-, Fiama Lottersberger, Jackeline Bertossi, Gisela Sadlik, Cristina Dutruel) – Fénix de Lehmann 0 y Moreno de Lehmann 1 (Angélica Ferreyra) – Libertad de San Francisco 4 (Priscila Bazán, Jael Bazán, Lucia Romano y Valentina Navarro).