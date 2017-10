Otra fecha de Inferiores

Se jugó el segundo capítulo del último torneo del año en Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Por el lado de la Copa de Oro, con el clásico rafaelino entre Atlético y 9 de Julio, mientras que también hubo acción en la Copa de Plata.Lo sucedido y lo que se le viene a cada elenco:Atlético de Rafaela 1 (Lautaro Heredia) - 9 de Julio 1 (Alexis Acosta), Ben Hur 0 - Unión 3 (Santiago Herrera, Santino Ardissono y Juan Rivarossa).Ferrocarril del Estado 2 (Fidel Sandoval y Franco Olivera) - Argentino Quilmes 2 (Flavio Mansilla y Samuel Ríos), Sportivo Norte 2 (Agustín Soria y Lucas Colombo) – Peñarol 1 (Jeremías Corzo), Independiente San Cristóbal 1 (Teo Bellone) - Brown 0.Atlético de Rafaela 2 (Juan López y Santiago Rivainera) - 9 de Julio 0, Ben Hur 1 (Tomas De Hoop) - Unión 3 (Leider Fissore x 2 y Martín Suárez).Ferrocarril del Estado 0 - Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 0- Brown 3 (Ignacio Zbrun x 2 y Diego Belttramone). A Peñarol le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presento la divisional.Atlético de Rafaela 2 (Gonzalo Roldán y Kevin Castañera) - 9 de Julio 3 (Jorge Bustos x 2 y Agustín Tournour), Ben Hur 0 - Unión 2 (Thiago Bilan y Santiago Toledo).Ferrocarril del Estado 2 (Nicolás Cisneros y Agustín Canciani) - Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 1 (Ignacio Paiva) – Peñarol 1 (Nicolás Ramos), Independiente San Cristóbal 1 (Lucas Gómez) – Brown 0.Atlético de Rafaela 2 (Enzo Ercole y Rodrigo Pittavino) - 9 de Julio 1 (Esteban Guzmán), Ben Hur 0 - Unión 2 (Lucas Chacón y Héctor Villarroel).Ferrocarril del Estado 0 - Argentino Quilmes 1 (Diego Molina), Sportivo Norte 0 – Peñarol 2 (Nicolás Gallardo y Maximiliano Pandolfi). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Atlético de Rafaela 2 (Felipe Sánchez y Bautista Tomatis) - 9 de Julio 0, Ben Hur 0 - Unión 0.Ferrocarril del Estado 1 (Angel Bonamino) - Argentino Quilmes 1 (Carlos Mejia Bogado), Sportivo Norte 1 (Ramón Araujo) – Peñarol 7 (Santiago Anso x 2, Lautaro Rodríguez x 2, Bruno Bahl x 2 y Kevin Contreras), Independiente San Cristóbal 2 (Jeremías Ibañez y Gabriel Lazzaroni) - Brown 0.Atlético de Rafaela 6 (Iván Bravo, Agustín Herrelein x 2, Alfredo Sánchez, Maximiliano López, Luis Montini) - 9 de Julio 0, Ben Hur 0 - Unión 2 (Santiago Triverio e Ignacio Osenda).9 de Julio 0 – Atlético de Rafaela 1 (Gino Alessio), Unión 2 (Santino Barraza y Santiago Suárez) – Ben Hur 1 (Juan Suárez).Argentino Quilmes 1 (Lautaro Chiera) - Ferrocarril del Estado 3 (Rodrigo Pomba x 2 y Alexis Acosta), Peñarol 0 - Sportivo Norte 1 (Iván Maldonado), Brown 1 (Alan Marcon) - Independiente San Cristóbal 1 (Manuel Ibarlucea).9 de Julio 0 - Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez x 3), Unión 1 (Diego Ruata) - Ben Hur 2 (Bautista Bessone y Thiago Acosta).Peñarol 2 (Elías Abalo y Nicolás Naz) - Sportivo Norte 0, Brown 0 - Independiente San Cristóbal 0. A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.Unión vs. Atlético de Rafaela, 9 de Julio vs. Dep. Libertad. Libre: Ben Hur.Argentino Quilmes vs. Independiente San Cristóbal, Brown de San Vicente vs. Sportivo Norte, Peñarol vs. Ferrocarril del Estado.