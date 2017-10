Fabián Forni sería jefe de la Policía departamental

Consultado el comisario mayor Fabián Forni por LA OPINION online sobre qué grado de certeza se pueda asignar a una versión generada en la capital provincial, en cuanto a que habría sido designado nuevo jefe de la Unidad Regional V de Policía, se manifestó al respecto.

"Mire, en realidad todavía no me han notificado nada sobre lo que me pregunta. Opinar sería una falta de respeto de mi parte. Lo que puedo decir es que en estos momentos soy jefe de la Unidad Regional XIII de Policía", señaló Forni en primera instancia

Y agregó "por el momento esa es la realidad".