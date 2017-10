Al respecto, si bien Alvarez no realizó declaraciones, Bechara salió rápidamente a dar explicaciones, sobre todo porque está de novia y los rumores podrían afectar a su relación.

"Jajaja CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo", destaca Crónica que escribió la modelo en su cuenta de Twitter.



Y agregó "no puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubicó (Alvarez)".