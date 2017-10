Primera A: Tremenda definición

En la tarde de ayer perdieron Peñarol y Ferrocarril del Estado, los dos que llegaban como líderes a esta penúltima fecha del Clausura de Primera A liguista, y con la victoria de Quilmes en el adelanto de viernes, los tres quedaron en lo más alto. Ahora, todo puede pasar, incluso doble y hasta triple empate en la definición.

El ‘Cervecero’ que también pelea por no descender hoy tiene el mismo promedio que Ramona y también deberían jugar un desempate para ver quién juega la promoción ya que ayer ganó Humberto y salió de dicha colocación. La Hidráulica, que está en descenso directo, vs Brown no se jugó por lluvia en Frontera. En la última, Quilmes visita a Ferro en Los Nogales y ‘Peña’ irá a Barranquitas. ¡Arde la definición!

Si dos equipos quedan igualados en la primera posición jugarán un desempate en cancha neutral a las 72 hs, si son 3 habrá un petit-torneo, todos contra todos a una fecha, también en cancha neutral y jugando cada 72 hs.



La fecha 12: Viernes 27/10: Ben Hur 1-Sportivo 2, Quilmes 1-9 de Julio 0, Libertad 0-Unión 4, Ramona 3-Florida 1. Ayer: Peñarol 2 (Caglieris y Ochoa, de penal) – Atlético 3 (Toloza x 2 y Segovia), Humberto 3 (Villarruel, Hansen y Appendino) – Ferro 1 (Santillán). Suspendido por lluvia: La Hidráulica vs Brown.



La fecha 13: Ferro vs. Quilmes, Sportivo vs. Peñarol, Brown vs. Humberto, Unión vs. La Hidráulica, 9 de Julio vs. Ben Hur, Florida vs. Libertad, Atlético vs. Ramona.



Primera B. Ayer se jugaron los cotejos de ida de la final por el ascenso. Los resultados: Zona Norte: Primera: Tacural 0–0 Aldao. Reserva: Unidad Sancristobalense 1–1 Aldao. Zona Sur: Primera: Talleres (MJ) 2– 2 Bochazo.



Primera C. Se jugó la 6ª y penúltima fecha del Definición y Bella Italia igualó, ahora tiene 13 puntos sigue líder y dependiendo de sí mismo, y no lo pudieron aprovechar Juventud Unida ni Esmeralda, que perdieron. En la última los ‘Tanos’ recibirán a Sportivo Aureliense y los de San Antonio (12 puntos) irán a la Villa San José. Los resultados: Susana 3–0 Esmeralda, Aureliense 0–3 Sp. Libertad, Belgrano 1–1 Bella Italia, San Isidro 4–0 Juv. Unida.



Sub-13. El seleccionado de Liga Rafaelina terminó segundo en la Copa de Oro del torneo Provincial que se disputó este fin de semana en Máximo Paz tras caer en la final ante Rosario por 1-0. Fue un gran torneo del representativo de Rafaela, que sólo perdió dicho juego definitorio. Previamente había ganado tres e igualado uno.