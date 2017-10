Macri lanza plan de reformas económicas e institucionales

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Ante un nutrido y variado auditorio, el presidente Mauricio Macri presentará hoy los principales lineamientos del plan de reformas que el Gobierno aspira a concretar con una suerte de pacto multisectorial para fijar políticas de Estado. Con el espaldarazo que significó el gran desempeño electoral de Cambiemos en las reciente elecciones, especialmente el simbólico triunfo ante referente opositora Cristina Kirchner, el mandatario pondrá sobre la mesa las metas que pretende cumplir en la segunda mitad de su mandato, para lo cual apuntará a replicar y profundizar el diálogo "sector por sector" que ya le trajo buenos resultados en la relación con el sindicalismo.En horas del mediodía, en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el jefe de Estado congregará, además de su Gabinete entero, a gobernadores, diputados y senadores nacionales, miembros de la Corte Suprema de Justicia, sindicalistas, empresarios, representantes de cultos y de universidades.El objetivo es "promover consensos en torno de un conjunto de políticas públicas que permitan generar empleo, dar sustentabilidad al crecimiento de la economía y avanzar en la lucha contra la pobreza", informó oficialmente el Gobierno.Los invitados, que rondarán las 150 personas, serán los apuntados por el líder del PRO, quien los instará a priorizar las coincidencias y enfocarse "en lo que necesita el país para avanzar y dejar atrás las décadas de fracasos", indicaron fuentes oficiales a NA.Desde el escenario del ex-Palacio de Correos y Telecomunicaciones, Macri resaltará la intención de forjar un acuerdo multisectorial que tenga como uno de los principales objetivos reducir la pobreza. "El Gobierno nacional y los provinciales mejorando el tema impositivo y la inflación; los empresarios apostando y generando puestos de trabajo; los sindicatos buscando mejorar la productividad. Acá todos tienen que poner lo suyo, porque sino no llegamos a ningún lado", subrayaron integrantes de la Casa Rosada.Algunos de los temas que destacará el Presidente son más que conocidos: reformas fiscal, previsional, laboral, impositiva y electoral, así como también el reclamo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por la actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense y un rediseño del Ministerio Público Fiscal.Sobre estos puntos, el líder del PRO remarcó tras las elecciones que el país entró "en una etapa de reformismo permanente" y remarcó: "La Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas". "No hay un Gobierno sabelotodo, pero podemos decir que volvió el diálogo, nos escuchamos, generamos reglas, para que nos den seguridad, confianza, para que a partir de eso, todos den lo máximo de sí", señaló Macri el pasado viernes durante un acto en la Casa Rosada.El "diálogo" será el principal concepto que vertirá el mandatario, ya que todo el plan de reformas se debatirá "sector por sector" tal como avanzó el Gobierno con empresarios y sindicalistas en rubros como el petrolero, el automotriz, el de las energías renovables, entre otros.Al respecto, el presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral, había anticipado que la de este lunes será "una primera reunión" para "poner muy en claro los objetivos e iniciar los diálogos, porque después va a haber sectorialmente otras".Así, el jefe de Estado instará a todos los sectores a "ponerse la misma camiseta" y "trabajar en equipo", ya que considera que, más allá de algunas diferencias, todos coinciden en puntos básicos para el futuro de la Argentina, indicaron fuentes oficiales a esta agencia.