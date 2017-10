Atlético: A pensar en San Martín de Tucumán

Tras el empate sin goles del viernes ante Nueva Chicago en Alberdi, Atlético de Rafaela empieza a mirar lo que se le vendrá en la Primera B Nacional.

El próximo viernes 3 de noviembre, a las 21.45, volverá a jugar lejos de casa y el rival será San Martín de Tucumán, por la séptima fecha del torneo.

Luego del ‘Santo’ tucumano, la ‘Crema’ estará recibiendo a Almagro, por la octava fecha.

Para el próximo encuentro, es casi seguro que Lucas Bovaglio no podrá contar con Wilfredo Olivera, quien tuvo que ser reemplazado en el cotejo del viernes a los 33 minutos de juego y se deberá aguardar su evolución; mientras que Maximiliano Casa, expulsado, tampoco podrá estar.

Atlético trabajará hoy, mañana y pasado en horario matutino y el miércoles estará viajando con rumbo a la Ciudadela. El jueves se entrenará en Tucumán al aguardo del partido del viernes por la noche.

El rival, dirigido por Diego Cagna, ganó en el debut (1-0 ante Ferro) y luego sumó cinco empates al hilo. En sus últimas tres presentaciones igualando 1 a 1, mientras que en las dos anteriores lo hizo sin goles.



Fue empate. En la tarde de ayer tuvo continuidad la sexta fecha de la B Nacional con Boca Unidos y Santamarina de Tandil, que se enfrentaron en Corrientes. El juego terminó igualado 1 a 1. La visita abrió el marcador por intermedio de Michel, a los 46m, pero a los 47m Baroni puso la igualdad.



Se completa. Este lunes se cerrará la 6º fecha con el cotejo que jugarán en Mar del Plata, Aldosivi y Juventud Unida de Gualeguaychú, desde las 21.05 (TyC Sports) con el arbitraje de Jonathan Correa.



El programa de la séptima. San Martín de Tucumán vs. Atlético de Rafaela, Agropecuario vs. Aldosivi, Santamarina vs. Quilmes, Sp. Estudiantes (SL) vs. Sarmiento, Almagro vs. Deportivo Morón, Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine, Instituto de Córdoba vs. Mitre de Santiago del Estero, Juventud Unida de Gualeguaychú vs. All Boys, Nueva Chicago vs. Boca Unidos, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Ferro Carril Oeste, Flandria vs. Independiente Rivadavia, Los Andes vs. Gimnasia Jujuy. Libre: Brown de Adrogué.