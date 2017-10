La producción de Pymes industriales creció 3,3%

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La producción de las pymes industriales creció 3,3 por ciento en septiembre frente a igual período del año pasado, y cumplió así tres meses consecutivos con alzas, indicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "A pesar de la mejora, las decisiones de inversión siguen demoradas", subrayó el presidente de la entidad, Fabián Tarrío.Evaluó, además, que "continúa la recuperación industrial, pero la inversión pyme llegará cuando las tasas de interés bancarias bajen y se ocupe la capacidad instalada ociosa"."El sector tuvo su tercer mes consecutivo de aumento y el 53,3% de las empresas están creciendo, la proporción más alta en cuatro años", destacó la CAME. Señaló que casi el 70% terminó el mes con rentabilidad positiva, mientras aclaró que los costos de producción subieron 3,6% promedio.Los datos de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pymes arrojaron que la actividad acumuló una caída de 0,9% en los primeros nueve meses del año. Pronosticó que, de continuar esta tendencia, el año podría finalizar con un resultado levemente positivo frente a 2016, aunque por debajo de 2015. "El aumento interanual alcanzó al 53,3% de las industrias, que declararon subas anuales, la proporción más alta en 4 años", resaltó.De los once sectores sondeados, finalizaron con progreso en la comparación anual "Material de Transporte" con 13,5%; "Productos de caucho y plástico" con 7,1%; "Papel, cartón, edición e impresión" con 6,5%; Productos eléctrico-mecánicos e informática con 6,1% y Productos de metal, maquinaria y equipo con 5%.También tuvieron incrementos Calzado y marroquinería con 5,4%, "Productos químicos" con 0,9%; Maderas y Muebles con 1,9% y "Productos textiles y prendas de vestir" con 2,8%. Por su parte, finalizaron en el terreno negativo "Minerales no metálicos", con una baja de 4,2% y Alimentos y bebidas, con una caída de 2,3%. "A pesar del avance en las condiciones de producción, el 42% de las firmas consultadas continúan evaluando como ´regular´ o ´mala´ la situación de su industria", alertó.