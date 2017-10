Recalde no irá a la convocatoria

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, adelantó ayer que no va "a ir a la convocatoria" que hizo el Presidente Mauricio Macri a diferentes sectores políticos y sociales en el CCK para este lunes con el objetivo de debatir las reformas que planea impulsar el Gobierno."No voy a ir a la convocatoria con el Presidente. Mejor que estar ahí sentadito leeré después el informe, que auguro que no va a ser lo que yo pienso para el futuro. El debate institucional lo vamos a debatir en el Parlamento. Me parece que una reunión así no tiene sentido", sostuvo.En diálogo con radio 10, el legislador kirchnerista se refirió puntualmente al proyecto que tendría el Ejecutivo en materia laboral y se preguntó "cómo se van a remediar" todos "los daños que tuvo el trabajador en negro". "Por eso estoy interesado en leer cuáles serán los contenidos. Hay un riesgo de seguridad jurídica. No fueron en vano los derechos que se recuperaron en estos últimos 12 años. No puedo dejar de ser auténtico y decir Algo huele a podrido en Dinamarca ", explicó.Por otra parte, Recalde consideró que la visita de autoridades del FMI a la Argentina "es la contracara de la decisión de (el expresidente Néstor) Kirchner de independizarnos" de esa entidad financiera internacional. "El endeudamiento no es para siempre, es solo por 100 años. Es verdad lo que dijo el Presidente", ironizó el jefe de la bancada del Frente para la Victoria.Además, el diputado opositor aclaró que lo que "aspira es que haya un reflexión de todos los sectores" políticos y le pidió al peronismo "tener un programa y medidas concretas de acción".