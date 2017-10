Puerto SM 0 – 9 de Julio 0

Estadio: Municipal.Arbitro: Maximiliano Moya (Santa Fe).Leonardo Romero; Alex Blasco, Alan Ledesma, Walter Encinas y Ayrtón Brack; Cristian Portillo, Martín Medina, Alberto Rolon y Mariano Rollo (65’ Franco Tordini); Lucio Pruneda y Ramiro Rocca (87’ Agustín Pignaduci). Sup: Daniel Flores, Jonatan Schulze, Nahuel Ríos, Matías Ferrari y Lucas Moya. DT: Iván Potepán.Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco (25’ Andrés Origaen); Mariano Canavessio, David Cardelino (59’ Kevin Muñoz), Maximiliano Aguilar y Guillermo Funes; Hugo Góngora (88’ Emanuel Chingolani); Rubén Tarasco. Sup: Luciano Alderete, Enzo Taborda, Martín Pelosi y Juan Pablo Rodríguez. DT: Marcelo Werlen.Goles: no hubo.Incidencias: a los 32’ del PT fue expulsado Walter Encinas (PSM).