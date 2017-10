¿Por qué ganó el joven radical?

Los resultados electorales para la categoría de concejales de Rafaela, tanto en las PASO y muchísimo más en las generales del domingo pasado, no dejan de asombrar a propios y extraños. El caso de los votos obtenidos por el candidato Leonardo Viotti (Cambiemos) se ha transformado en un fenómeno inédito en la política rafaelina.Si bien no se conoce a ciencia cierta en la historia de Rafaela una votación similar en términos porcentuales para elecciones de concejales, desde el retorno de la democracia e incluso poco antes del golpe militar también no hay antecedentes de una situación similar.Cualquier factor o elemento de análisis que se utilice no alcanza ni es suficiente para poder explicar lo sucedido. Modifica y echa por tierra las formas y modos de análisis político-electoral que hasta el momento se utilizaban. ¿Cómo se explica el nivel masivo de votos obtenidos por “Leo” Viotti? ¿Por su carisma? ¿Por el sello Cambiemos? ¿Por el trabajo de un grupo de jóvenes entusiastas y militantes? ¿Por evaluación negativa de la gestión actual del gobierno municipal? ¿Por un acompañamiento a la figura del presidente Macri y su gestión de gobierno? ¿Por qué a los otros candidatos no les daba el piné o erraron en sus estrategias?, etc.Todas las argumentaciones pueden ser válidas pero incompletas e insuficientes para poder explicar lo ocurrido. Habitualmente, para explicar los resultados electorales en la ciudad de Rafaela se utilizaban como parámetros y variables las gestiones de gobierno, la situación económica, las imágenes y nivel de conocimiento de los distintos referentes políticos pertenecientes a distintos niveles del estado, la incidencia del “aparato político”, el manejo territorial de algunos dirigentes, pertenencia a partidos políticos, incidencia de las propuestas de los candidatos, cierta segmentación del electorado, etc.A la luz del resultado en la elección de concejales del domingo último, ¿Se origina a partir de este momento un nuevo paradigma de análisis político-electoral en la ciudad de Rafaela?