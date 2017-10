¿Por qué apartaron al fiscal Apullán?

"Parece extraño, pero es habitual". La frase bien podría pasar desapercibida y perderse en la intranscendencia si no la hubiese pronunciado quien lo hizo después de ordenar lo que ordenó. Su autor es el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti -quien cabe recordar, antes ocupó ese mismo cargo en la Fiscalía Regional de Rafaela-, quien intentó explicar así por qué sacó de la investigación de causas sensibles para la clase política provincial al fiscal que las tenía a cargo.El fiscal en cuestión, Roberto Apullán, encabezaba tres pesquisas de alto impacto público:• La que tenía como sospechoso de cometer delitos aún no definidos al jefe de la Unidad Regional de policía con asiento en Rafaela (Adrián Rodríguez, quien ahora pidió su retiro).• La que intentaba echar luz sobre serias irregularidades con los servicios adicionales de la policía de la provincia.• La que puso la lupa sobre el manejo discrecional de fondos públicos en el municipio de Santa Fe.Arietti no cometió ninguna irregularidad formal al tomar la decisión de reasignar estas causas a otros fiscales, pero instaló una inevitable cantidad de especulaciones y dudas sobre la oportunidad de la medida y sobre sus verdaderos motivos. ¿Por qué correr en medio del proceso judicial a un fiscal que mandó detener a un alto jefe policial sospechado de cometer un delito?¿Está relacionado este comisario con las irregularidades con los servicios adicionales?¿A alguien le conviene que no declare?¿La movida de Arietti está destinada a diluir la acusación en su contra?Las dudas se multiplican si se tiene en cuenta que el fiscal desplazado de esta causa tampoco podrá seguir investigando las irregularidades con las denominadas horas Ospe (adicionales de la policía) y el presunto desvío de fondos del Programa de Iniciativas Comunitarias de parte de la Municipalidad de Santa Fe. En el marco de esta última causa quien quedó bajo sospecha es el intendente de la ciudad, José Corral. ¿Era momento de cambiar a quien lo investigaba?¿Por qué sacó a Apullán de estas investigaciones? le preguntaron a Arietti. Porque había que reasignar causas, respondió el fiscal regional de Santa Fe. Tiene razón, pero no explicó por qué justo ahora, y por qué esas.No es difícil advertir que se trata de pesquisas muy sensibles para la política santafesina, dos muy incómodas para la Casa Gris y otra que apuntaba directamente al intendente de Santa Fe y jefe de la campaña de Cambiemos en la provincia para los últimos comicios.En el caso del comisario Adrián Rodríguez, de Rafaela, las dudas crecen como una bola de nieve si se tiene en cuenta que una primera audiencia imputativa ya había sido suspendida sin explicación oficial. No se entiende por qué se demora la indagatoria y las especulaciones son inevitables, por más que el diputado oficialista Rubén Galassi vea "uso político" en ellas y el ministro Maximiliano Pullaro se las atribuya a sectores "oscuros" de la policía (nadie podría poner razonablemente en duda que esos sectores existen).Los interrogantes generados por algo que a Arietti le parece "habitual" son demasiados. Tantos como los que inspira el silencio de la clase política en general, con las honrosas excepciones de los diputados provinciales Leandro Busatto ("Fue una operación para encubrir a funcionarios políticos") y Carlos Del Frade ("Estamos muy cerca de un pacto de impunidad"). Se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero una cosa es cierta: el silencio de otros resulta estruendoso y llamativo.En el hipotético caso de que las explicaciones de Arietti merecieran crédito, cabría preguntarse por qué pone tantas energías en reasignar causas en lugar de tomar medidas para que la declaración de un comisario detenido hace 20 días se concrete de una vez, porque esa también es su facultad. En Santa Fe todos tejen historias sobre sus motivos, que van desde los políticos hasta los personales, y su decisión no hace más que alimentar dudas razonables sobre sus verdaderos motivos. Si es que en realidad la decisión fue suya, claro. (La Capital).