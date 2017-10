Brindan capacitación al personal administrativo de la salud pública

Con una muy buena participación se llevó a cabo el miércoles pasado en el auditorio de la Asociación Médica del Departamento Castellanos el Tercer Encuentro de Trabajo destinado a gestores, administrativos y referentes de equipos de salud de la Provincia. En la agenda de esta jornada de capacitación figuraron temas como procesos de articulación entre niveles de atención al interior de la Red de Salud; referencia y contra referencia y cuidados progresivos.“Siempre cuando uno habla de salud, habla de las distintas acciones y de equipos de salud. A veces desde el trabajo científico duro, descuida la trasmisión y el vínculo con el trabajo administrativo que sustenta todo el proceso de salud. Uno vive pensando en como mejorar una Terapia, determinado tratamiento, como mejorar un Efector de tercer nivel, y el discurrir de la gente administrativamente, no lo acompaña”, señaló el Dr. Adrián Chapelet, quien es el Director de Procesos Hospitalarios de la Secretaría Territorial del Tercer nivel de Atención de la Provincia. “La cuestión administrativa tal vez sea lo que más desgasta a quien debe obtener algún tipo de tratamiento o servicio de salud. La accesibilidad y la cobertura universal es uno de nuestros principales valores y lo defendemos desde la provincia de Santa Fe. Y justamente la accesibilidad implica bajar todas las barreras que impidan que la población pueda llegar. Muchas veces lo que pasa es que llegás al lugar indicado sin la información correcta, podés no tener un servicio oportuno o adecuado” continuó Chapelet, quién fue uno de los profesionales médicos que llevó adelante la jornada ante referentes de los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio.“Nuestra injerencia es en el sector público, pero eso no quita que estemos trabajando fuertemente armando una red entre el sector público y el privado, con lo cual ahí se establece el vínculo administrativo entre una institución privada y una pública. Uno de los claros ejemplos de relación entre lo público y lo privado se da claramente en la ciudad de Rafaela con el Tomógrafo. La idea es que de aquí a un tiempo prudencial la historia clínica de un paciente surja de cualquier efector, y pueda ser aprovechada rápidamente desde cualquier unidad de prestación pública o privada con la inmediatez que cada caso requiera”.Chapelet aprovechó la ocasión para hacer públicos números y estadísticas de la salud pública santafesina, que evidentemente son auspiciosos: “Estamos en uno de los mejores momentos de lo que es la salud pública en la provincia de Santa Fe. El último dato sobre mortalidad infantil, marca que es récord el descenso de casos en la provincia. Hay un proceso de regionalización de las maternidades que implica la detección de pacientes de más alto riesgo, que son las que más chances tienen de tener bebitos con problemas severos. Estos casos son abordados precozmente desde un primer nivel, vinculados rápidamente con un segundo y tercer nivel, para que cuando esto ocurre esté totalmente aceitado el proceso. Eso nos ha permitido impactar terriblemente en los números de la mortalidad infantil”También estuvo presente en la Jornada el Dr. Emiliano Melero, Director Provincial del Primer Nivel de la Secretaría de Gestión Territorial del Primer y Segundo Nivel de Atención.El Dr Jorge Bertram, Director del Hospital Dr Jaime Ferré, estuvo presente en la jornada y mostró su satisfacción por la presencia de tantas personas que llegaron desde otras ciudades y localidades. “Es una importante instancia de capacitación no solo para el personal administrativo de nuestro hospital, sino también para los hospitales de Ceres, Sunchales, Villa Minetti, Tostado, San Cristóbal y también la visita de personal de los nosocomios de San Jorge y Esperanza nos pone muy contentos. La dinámica es un factor esencial para tener un mejor acceso a lo que es el sistema de salud en sí. Este curso de capacitación tiene una significativa importancia, porque de esta forma vamos a ir digitalizando todo lo que es el Hospital y vamos a poner en red todosHospitales de la provincia. Uno de los objetivos de la capacitación de hoy es justamente ese”, finalizó el responsable del SAMCo de nuestra ciudad.