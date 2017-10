Bovaglio y las razones de no poder quebrar el cero ante Chicago

Atlético de Rafaela no termina de convencer, no se muestra cómodo en cada presentación, ya lleva seis en este torneo de la B Nacional, y la realidad es que todavía el equipo no aparece.Lucas Bovaglio analizó el 0 a 0 de la ‘Crema’ en barrio Alberdi, que no dejó conforme a los hinchas. “Valoro no haber renunciado a ganar el partido”, dijo el DT y reconoció: “El empate creo que termina siendo justo”, claro, su equipo jugó prácticamente todo el segundo tiempo por la expulsión infantil de Maximiliano Casa y la visita también tuvo las suyas como para llevárselo pero falló a la hora de definir.“El partido no lo terminamos de encauzar nunca para nuestro lado, por cómo se dio y el planteo del rival era un partido que en varios sectores de la cancha había duelos, parejitas, y para volcar la balanza a un lado u otro tenés que ganar esos duelos, hablamos de hacer eso en el entretiempo en un primer tiempo donde estuvimos imprecisos, no lo pudimos encontrar tanto a Nico Castro para tener fútbol y los que tenían que juntarse lo hacían esporádicamente entonces no teníamos el fútbol que pensábamos que íbamos a tener con esos intérpretes”, analizó Bovaglio en conferencia de prensa. “En el ST arrancamos mejor, y después la expulsión de Maxi (Casa) nos condiciona un poco porque tuvimos que reacomodarnos, jugar prácticamente 45 minutos con uno menos, es una ventaja, valoro no haber renunciado a ganar el partido, pero también nos exponíamos a las contras del rival y sobre el final estaba para cualquiera de los dos y el empate creo que termina siendo justo”, cerró.-No teníamos fútbol, fue lo que hicimos especial énfasis en las prácticas del martes y miércoles, que si se juntan en el rombo Emiliano (Romero) Jorge Velázquez, Nico (Castro) y Enzo Gaggi juegan bien de verdad, cuando lo explotamos a Maxi Casa como corresponde el equipo desequilibra, pero el rival juega, hoy (por el viernes) nos vino a plantear el partido de una manera en donde las subidas de Lucas Blondel las tapaban, donde el negocio estaba por el lado derecho del rival pero la finalización no era la ideal. No se terminó dando el partido que nosotros queríamos.-Les dije que si manteníamos el cero en el arco un gol en algún momento íbamos a hacer, lo conocíamos bastante a Chicago sin embargo creo que el cierre de partido que soñábamos era otro, haber jugado tantos minutos con un hombre menos nos obligó a hacer cambios que por ahí no eran los que teníamos en mente y nos terminó condicionando el cierre del partido.-No la veo, estaba dando una indicación.-Sí, el rival se dio cuenta que podía, empezó a dejar algunos espacios atrás, con Gonzalo Klusener no los íbamos a aprovechar y pensábamos que Mauro nos iba a dar esa movilidad y alguien fresco para que la salida del rival no sea tan limpia y algún movimiento de Mauro nos de algo que estuvo a punto de darnos en un par de situaciones, a pesar de estar con uno menos sentíamos que un gol podíamos hacer pero también no puedo negar que el rival tuvo varias aproximaciones y la gran mayoría las resolvimos bien, pero el rival también apostó con los cambios a buscar la victoria.-Es una realidad que todavía el equipo no termina de aparecer, el hecho de que haya algunas individualidades que no están en su pico de rendimiento conspira para que el funcionamiento no sea, a esta altura del campeonato, el que pensábamos tener. De todas maneras estamos buscando alternativas y variantes para encontrar la solución a este inconveniente. No conozco otra fórmula que seguir trabajando y trabajando.-Decidimos regar las mitades que atacábamos porque veíamos que Chicago tenía una defensa que cuando la pelota circulaba rápida no tenían desplazamientos rápidos. Pensábamos que con fluidez de juego y asociaciones íbamos a poder sacar una ventaja, a lo mejor que el terreno esté mojado nos hizo estar imprecisos a nosotros y no pudimos explotar lo que pensábamos que podíamos explotar y con el resultado puesto tengo que decir que no funcionó.-Los jugadores saben que cuando se les da la camiseta en un partido la tienen que defender para poder tenerla el próximo partido y lo tienen que revalidar en la semana, en el trabajo diario. Es normal que cuando los resultados no son los ideales se empiece a pensar que el que está afuera es mejor que el que juega, sucedió hoy (por el viernes) y siempre. Nosotros creemos que hay jugadores que se van a recuperar teniendo continuidad dentro de la cancha y otros que si necesitan un descanso porque el que está afuera es imposible seguir reteniéndolo porque te pide pista y obviamente que si está bien tiene que jugar, cuando es así lo estamos haciendo, y hay otros casos que estamos analizando porque a pesar de estar jugando y no estar en su mejor nivel merecen que se les ratifique la confianza.