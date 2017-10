Primera A: Peñarol recibe a Atlético y Ferro visita a Argentino de Hto. 1º

El triunfo de Argentino Quilmes sobre 9 de Julio en uno de los adelantos del viernes puso la definición del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, aún más apasionante; tanto en la pelea por el título como en la lucha por no descender.Con dicha victoria el ‘Cervecero’ alcanzó en la punta a los líderes, Peñarol y Ferrocarril del Estado, que hoy estarán enfrentando a Atlético de Rafaela y a Argentino de Humberto, respectivamente. Con estos tres puntos el equipo de barrio Italia salió del puesto de promoción (también ganó Ramona y siguen con el mismo puntaje los dos) y lo metió a Humberto, que necesitará ganar para no llegar a la última fecha en dicha colocación. También quedó sin límite de error La Hidráulica, que deberá ganar los dos partidos que le quedan y así poder soñar con la salvación.Primera 15:30 hs (Reservas 14:00 hs): Peñarol vs. Atlético de Rafaela (Gonzalo Hidalgo), La Hidráulica vs. Brown de San Vicente (Javier Simoncini), Argentino de Humberto vs. Ferrocarril del Estado (Franco Ceballos).Ben Hur 1-2 Sportivo Norte, Argentino Quilmes 1-0 9 de Julio, Deportivo Libertad 0-4 Unión de Sunchales, Deportivo Ramona 3-1 Florida de Clucellas.