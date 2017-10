Función teatral con dos obras

Tal como lo venimos anunciando, hoy, a partir de las 20:30 en el Centro Cultural Municipal, Sala Sociedad Italiana, el taller de teatro que funciona en el Centro Escuela Dr. Américo Tosello, ofrecerá una función con dos piezas teatrales.En reciente entrevista,María Angélica Matus, coordinadora de ese taller destacó que "el grupo de teatro de la Escuela Dr. Américo Tosello presentará el domingo 29 dos obras de teatro. Las dos piezas teatrales se juntan bajo una frase que señala 'Es la vida que me alcanza', la vida me alcanza para ver algo del presente y para ver un acontecimiento del pasado que fue la guerra de Malvinas."La primera de las obras se llamaes un retrato de lo que sucede con una madre y sus cuatro hijas, es muy fuerte, es una comedia dramática, con mucha tensión, nada que ver con lo que vendrá después, es un viaje hacia el pasado,es un relato escrito por un alumno de la Escuela, José Italiano, un alumno de Memoria, él tomó como recuerdo lo que fue Malvinas."La presentación de este videos, música y teatralización, o sea que ese texto que me entregó José Italiano, fue readaptado por las alumnas del taller, es un trabajo de composición con el aporte de todos".El ingreso es libre y gratuito y la convocatoria se lanza a toda la comunidad.