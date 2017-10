Con la obligación de seguir ganando

Para seguir en la pelea hay que ganar. Se viene la definición en la zona B Litoral Sur y Ben Hur sabe que en estas últimas fechas no queda otra opción si quiere clasificarse dentro de los dos primeros. Esta tarde, desde las 16, tratará de sacar adelante otra final en Venado Tuerto frente a Juventud Pueyrredón, en un encuentro de la fecha 15 que se disputará en el estadio "Claudio Turco García" con el arbitraje de Juan Cruz Caldez (Casilda).El elenco de Gustavo Barraza, luego de la emotiva victoria ante PSM en la fecha pasada, tratará de hacer su trabajo frente al colista del grupo, que no pudo ganar, y seriamente comprometido en su aspiración de mantener la categoría.Tras el parate por las elecciones del fin de semana anterior, BH retoma el torneo sabiendo que depende de sus propias chances. Y en este aspecto, el técnico mantendrá el 4-3-3 con un solo cambio de nombres, en virtud del regreso de Nicolás Besaccia luego de cumplir la suspensión, por Ignacio Forni. Esto motivará el corrimiento de Marcos Torres al lateral izquierdo, ya que Maximiliano Pavetti se adelantará a zona de volantes.El plantel viajó ayer por la tarde hacia la ciudad del sur provincial. En el banco de suplentes estarán Agustín Stepffer, Ezequiel Kinderknecht, Nahuel Buenanueva, Forni, Ramiro Contrera, Gustavo Udrizard y Alejandro Carrizo.TODOS LOS DETALLESEstadio: "Claudio Turco García".Arbitro: Juan Cruz Caldes (Casilda).Horario: 16 hs.Walter Escobar; Angel Saavedra, Lucas Aguilera, Federico Benítez y Maximiliano Ponzetti; Federico Pons, Ariel Yufra, Ezequiel Pérez y Mariano Avanzini; Facundo Pons y Brian Hermosa. DT: Mauricio Piersimone.Emanuel Pagliero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Marcos Torres; Nicolás Pautasso, Julio Montero y Maximiliano Pavetti; Matías González, Sergio Rodríguez y Juan José Weissen. DT: Gustavo Barraza.NO DEJO DUDASCoronel Aguirre hizo los deberes en el adelanto de la fecha. Le ganó claramente como local a Unión Totoras por 3 a 0, con goles de Brian Díaz en el primer tiempo, y de Matías Miramontes y Agustín Lavezzi en el complemento, para saltar transitoriamente al segundo puesto del grupo.Los restantes partidos de la fecha serán hoy: a las 16 Atlético San Jorge vs. Tiro Federal de Rosario (Luciano Vega, Esperanza) y Rivadavia de Venado Tuerto vs. ADIUR de Rosario (Rodrigo Vidal, Alcorta).