Poco a poco, aunque cada vez de manera más acelerada, el hombre está destruyendo el planeta que habita, ya que la tierra se ve permanentemente sacudida por diversos efectos provocados por las acciones humanas. Una de ellas, la enorme contaminación ambiental, la cual según los estudios realizados, provoca mayor cantidad de muertos por año que las guerras y el hambre. Así, tal cual como lo lee, aunque parezca lo contrario.

Es que según un estudio publicado por la revista médica The Lancet, en el año 2015 -que fue el tomado para la investigación- fallecieron cerca de 9 millones de personas por causas derivadas de los efectos de la contaminación del aire, del agua y de la propia tierra. Y no sólo causa más muertes que las guerras y el hambre, sino también que por el fumar, el sida, la tuberculosis, la malaria y las catástrofes naturales.. Es que una de cada seis muertes prematuras en el mundo durante el aludido 2015 deben atribuirse a enfermedades cuyo origen fue causado por exposiciones tóxicas.

Si además hablamos del costo económico debido a la contaminación, entonces la perspectiva termina por complicarse del todo aunque en realidad esto último sea un aspecto secundario. Es que el costo de los fallecimientos, enfermedades y asistencia social relacionados con la contaminación, es muy alto, estimado por el estudio en cuestión, en unos 4,6 mil millones de dólares anuales.

Uno de los autores del informe publicado en la referida revista, el epidemiólogo Philip Landrigan, quien es además director de salud global en la Escuela Icahn de Medicina de Nueva York , sostuvo contundentemente que "hubo muchos estudios sobre la contaminación, pero nunca recibió los recursos o nivel de atención como el sida o el cambio climático". Lo cual, en realidad podría ampliarse recordando que en las últimas cumbres mundiales sobre el clima, en las que se abordaron aspectos

cruciales en cuanto al futuro del planeta, especialmente por el recalentamiento global debido a la emisión de gases con efecto invernadero, se retrocedió respecto a medidas anteriores debido a la posición de Estados Unidos, una vez que Donald Trump tomó la presidencia, habiendo reactivado las industrias en base a carbón, principales emisoras de gases.

El estudio en cuestión presenta también e intento sobre enfermedades y muertes causadas por toda forma de contaminación ambiental, siendo la polución un grave problema que la mayoría de la gente no toma con la debida responsabilidad.

Los investigadores destacan que los 9 millones de muertos por enfermedades causadas por el efecto nocivo de la contaminación, pueden resultan en definitiva sólo una cifra parcial estimada, asegurando que la cantidad puede ser bastante mayor, y que el número preciso recién podrá disponerse una vez que se realicen más y nuevos estudios en base a nuevos métodos para evaluar el impacto.

Respecto a la distribución global, se consigna que el 92% de los fallecidos ocurrieron en países en desarrollo, donde las políticas públicas están enfocadas en el desarrollo de la economía, en sacar a la gente de la pobreza y en construir infraestructura, pero en cambio mucho más relajadas respecto a cuestiones contaminantes, especialmente en lo que hace a industrias que usan combustibles sucios y tecnologías obsoletas.

Dentro del informe no está mencionada la Argentina, pero si incluye un mapa global en el cual nuestro país está junto a otros que tuvieron entre 51 y 75 muertes cada 100.000 habitantes en 2015. En cuanto a Latinoamérica, se sostiene que la desigualdad ambiental es muy clara por los enfrentamientos entre las industrias extractivas -minería, petróleo y gas-, tanto con pobladores como con comunidades indígenas.

Los continentes Asia y Africa son los que más exponen a las personas al riesgo ambiental, mientras que la India encabeza la lista de países más afectados, donde una de cada cuatro muertes fueron atribuidas a la contaminación. Chian es el segundo país más letal.

En el informe se consigna "la gente no se da cuenta que a contaminación daña la economía, pues la gente enferma y muere provocando gasto y no recursos.