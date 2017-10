Vía libre para matar animales

La Cámara de Diputados de Santa Fe, a través de un proyecto de la legisladora Alicia Gutiérrez, expresó su preocupación por una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe que autoriza la caza de especies exóticas, sin límite de piezas y en toda época del año.La medida adoptada por el gobierno provincial habilita, con la sola autorización del dueño del campo, la cacería de animales como el jabalí, ciervo dama, ciervo axis, ciervo rojo, antílope, búfalo de agua, carnero salvaje, cabras salvajes y mouflón.Según lo señalado por legisladoras y legisladores, la Resolución Nº 204/17, con fecha del 6 de julio, no sólo provoca innumerables efectos negativos al ecosistema, sino que también supone una autorización implícita al establecimiento de cotos de caza en el territorio santafesino.“De esta manera se incentiva una práctica que es perjudicial al medio ambiente en todo sentido, porque abre la posibilidad de que se la explote comercialmente y se incremente el ingreso de especies que no son de nuestra provincia, con todo el riesgo ambiental que ello implica”, explicó la diputada Gutiérrez, autora del proyecto de Ley que prohíbe los cotos de caza y el turismo cinegético.La cría y liberación de animales exóticos genera una alteración en el ecosistema local, en la medida en que estos compiten con la fauna autóctona, tanto por la alimentación como por los lugares de anidaje y cría, lesionando de manera grave el patrimonio natural de la provincia que, conforme la Constitución Nacional, es deber de las autoridades preservar.“A contramano de las tendencias mundiales que desaconsejan estas prácticas, el Ministerio de Medio Ambiente paradójicamente le da luz verde a una actividad que conspira contra sus propios objetivos”, sostuvo la diputada del SI.Además, la introducción de animales exóticos produce la expansión de enfermedades para las cuales la fauna local no posee defensas. Esto también puede afectar al ganado, como ha sucedido en otros países. “Aunque en esta región de Santa Fe no se han producido estudios científicos específicos, sí se vienen realizando desde el campo de la biología y otras disciplinas importantes trabajos de investigación que alertan sobre las consecuencias que traen aparejada estas prácticas, entre ellas, la contaminación con plomo, algo que es reconocido por las propias instituciones provinciales”, alertó Gutiérrez para finalizar.