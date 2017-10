La primera final de la zona

Este domingo comienza la etapa final por el ascenso en la Primera B liguista. Se disputarán los encuentros de ida de las finales de las zonas y la expectativa es enorme.Por pedido de las fuerzas de seguridad, y teniendo en cuenta los diferentes operativos policiales que se desarrollarán en el día de hoy, los cotejos de la Zona Norte se adelantarán en sus horarios y comenzarán desde las 9:30 hs, con los partidos de Reserva y a las 11:00 hs, en Primera División.En cancha del Deportivo Libertad de Sunchales se jugarán los juegos de la Zona Norte. Reserva: Unidad Sancristobalense vs. Deportivo Aldao (Angelo Trucco). Primera: Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao (Roberto Franco).Aquí, las parcialidades de Tacural y San Cristóbal, compartirán tribuna.Por el lado de la Zona Sur, los cotejos se disputarán en cancha de Talleres de María Juana, desde las 14 hs en Reserva y a las 15:30 hs las Primeras. Los cotejos: Reserva: Sportivo Santa Clara vs. San Martín (Darío Suárez). Primera: Talleres (MJ) vs. Bochófilo Bochazo (Mauro Cardozo).La gente de Saguier estará en el sector local, mientras que en las ubicaciones visitantes lo harán los de Angélica y San Vicente.