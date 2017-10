El torneo Definición de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su recta final. Este domingo se jugará la sexta y penúltima fecha en donde el líder, Bella Italia estará visitando a su escolta, Belgrano en San Antonio. Partidazo que puede definir al campeón. Habrá que ver lo que suceda con Juventud Unida y Esmeralda, que también llegan con chances matemáticas a este cierre de certamen.Deportivo Susana vs. Atlético Esmeralda (Víctor Colman), Sportivo Aureliense vs. Sportivo Libertad Estación Clucellas (Guillermo Vacarone), Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Bella Italia (Claudio González), Atlético San Isidro de Egusquiza vs. Juventud Unida de Villa San José (José Rodríguez).Bella Italia 12 puntos; San Antonio 11; Juventud Unida 10; Esmeralda 10; Susana 5; Libertad E.C. 3; San Isidro 3; Aureliense 2.