Talleres goleó a River

Talleres tuvo una noche perfecta, sacó provecho de las debilidades de un River lleno de suplentes y lo goleó por 4 a 0, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes y correspondiente a la séptima fecha de la Superliga.Juan Ramírez, a los 43 minutos del primer tiempo y a los 24 del segundo, Marcelo Torres, a los 32 del complemento, y el uruguayo Lucas Olaza, de penal a los 35 de la misma etapa, marcaron los goles de la victoria de la "T".El técnico "millonario", Marcelo Gallardo, decidió disputar el juego en Córdoba con una alineación con suplentes y juveniles, entre ellos su hijo Nahuel, lateral izquierdo, ya que preservó a los habituales titulares para la revancha de semifinales de la Copa Libertadores, que disputará el martes próximo ante Lanús en la "Fortaleza".Con mucha superioridad en el segundo tiempo, Unión venció ayer 2 a 0 a un débil Godoy Cruz en el estadio 15 de abril con tantos de Lucas Gamba, de penal a los 6m, y Diego Zabala, a los 31, luego de meter el rebote de un tiro desde los doce pasos que él ejecutó.Huracán 4 (12m y 49m Ábila, 34m Romero Gamarra y 81m M. González) - Lanús 0, San Martín San Juan 1 (16m de penal Ardente) - Estudiantes (LP) 0, Atlético Tucumán 3 (3m F. Álvarez, 17m Acosta y 21m e/c Barbieri) - Racing 1 (48m L. Martínez).11:05 (Fox Sports) Newell's vs Chacarita (Diego Abal), 14:05 (TNT Sports) Gimnasia (LP) vs Vélez (Andrés Merlos), 16:05 (Fox Sports) Temperley vs San Lorenzo (Mauro Vigliano), 18:05 (TNT Sports) Boca vs Belgrano (Silvio Trucco), 20:05 (Fox Sports) Independiente vs Patronato (Juan Pablo Pompei).