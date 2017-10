Los resultados del sábado

All Boys y Villa Dálmine lograron sendas victorias en la sexta fecha de la Primera B Nacional, en la que el equipo de Campana se subió a lo más alto de la tabla de posiciones.El "Violeta" le ganó 2 a 0 a Los Andes e igualó en la cima a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, en un partido donde marcaron Fernando Alarcón, a los 23 minutos del primer tiempo, y Franco Flores, a los 13 del segundo.Por su parte, Quilmes dejó pasar una gran chance para ser puntero al empatar sin goles como local ante Estudiantes de San Luis. All Boys venció sobre la hora a Instituto en Floresta y salió de la parte baja de la clasificación. El gol del local lo convirtió Cristian Canuhé, en el cuarto minuto de tiempo adicionado.En tanto, Brown de Adrogué cayó 2 a 1 como local ante Guillermo Brown de Madryn y tampoco pudo llegar a lo más alto de la tabla. San Martín de Tucumán, próximo rival de Atlético de Rafaela, igualó 1 a 1 en su visita al Deportivo Morón.17 hs Boca Unidos vs. Santamarina (Mario Ejarque).21:05 (TV) Aldosivi vs. Juventud Unida (Jonathan Correa).