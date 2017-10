Inédita capacitación de música en Braile

Para las personas ciegas que deciden acercase profesionalmente a la música aún hay barreras de accesibilidad que superar. Las partituras en lenguaje Braille así como la capacitación en la técnica no solo para su lectura sino también para su escritura forma parte de esta situación. Atentos a esta realidad, desde la Universidad Nacional del Litoral se ofreció una instancia inédita de formación en la región. El curso “Desfile de partituras” brindó la oportunidad de aprender la técnica y, a su vez, producir partituras que quedarán a disposición en la Sede Rafaela – Sunchales de la Universidad (San Martín 221, Rafaela) como material de consulta.

El curso constó de ocho clases que se desarrollaron entre agosto y octubre de este año. Esta iniciativa pudo desarrollarse gracias a los esfuerzos conjuntos de las secretarias universitarias de Cultura y Bienestar así como de la Sede Rafaela – Sunchales.



Poder estudiar la técnica



“En la música, como en cualquier disciplina, es necesario aprender la técnica”, destacó Mauro De Giovanni, docente del curso, al explicar cómo la mayor parte de las personas ciegas se encuentran excluidas de los espacios de formación profesional de música por la imposibilidad de desarrollar su conocimiento técnico.

Además, destacó el lugar que ocupa el soporte papel en el aprendizaje, ya que si bien existen alternativas tecnológicas que permiten brindar información a las personas ciegas, dictando notas, por ejemplo, “nada reemplaza el poder leer el papel y es algo que colabora mucho al proceso de aprendizaje”, subrayó.



Formación completa



Daniel Farías es una persona ciega que se dedica a la música a través de la guitarra y el canto y es uno de los estudiantes que completó el ciclo de formación. “Yo escribía música en Braille, pero usando las letras, por ejemplo, donde quería escribir DO lo hacía con las letras D y O”, explicó Farías.

“Al principio pensé que no era para mí este curso ya que con lo que yo ya sabía era suficiente pero me di cuenta de que no, todavía me faltaba un poco más para perfeccionarme en la música. Ahora puedo decir que sé leer y escribir música en Braille”, destacó.

Por su parte, Ayelén Ochat, estudiante del profesorado de música, se sumó a la propuesta de formación. “Mi objetivo era ampliar el conocimiento musical, intentar de ver otras formas de relacionarme con la música y una más inclusiva”, resaltó.



Concierto



Como cierre del curso, el estudiante Daniel Farías hará una participación en un concierto organizado desde la Universidad. Se trata de la presentación del Ensamble Sinfónico del Litoral que tendrá lugar el viernes 10 de noviembre a las 20 en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado N° 2 “Joaquín V. González”, sito en Mariano Vera 548 de la ciudad de Rafaela.

El Ensamble ofrecerá una velada con más de 35 músicos en escena y estará acompañado de la banda de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”. El espectáculo es gratuito y las entradas se distribuirán de manera anticipada en la Escuela Municipal de Música y la Sede Rafaela – Sunchales de la UNL.