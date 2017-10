Unión de Sunchales recibe al puntero

¿Podrá Unión de Sunchales lograr su primera victoria en el torneo? Si no pudo ante rivales más accesibles, parece difícil que lo pueda lograr hoy ante el líder Central Córdoba de Santiago del Estero, pero esto es fútbol y el equipo de Adrián Tosetto intentará dar el batacazo como local en el partido correspondiente a la novena fecha de la Zona 3, que se disputará desde las 17 en el Polideportivo de Av. Belgrano, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.Sin dudas, desde que retornó a la categoría hace tres años, este es el peor arranque del Bicho Verde. Sorprendente por lo negativo, cuando se esperaba de acuerdo a la conformación del plantel contar a esta altura del certamen con algunos puntos más.Luego que se le escapara la victoria en Pronunciamiento, hoy tendrá que recibir al candidato del grupo, Central Córdoba, que hace un par de semanas le hizo seis goles a Libertad en Sunchales. Pero quizás sea una linda motivación para intentar torcer el rumbo cuando más lo necesita el dueño de casa.LIBERTAD VISITA AL ULTIMOPor su parte, el otro conjunto sunchalense buscará prolongar el buen momento luego de la victoria lograda ante Gimnasia de Concepción del Uruguay. Los Tigres visitarán, en la capital entrerriana, a Atlético Paraná. El encuentro comenzará a las 18 y será dirigido por Fernando Marconi, de San Nicolás.La formación de Carlos Trullet intentará sumar por primera vez dos victorias seguidas ante un rival urgido por encontrar su primer triunfo para salir del fondo.Los demás partidos serán: a las 20 Gimnasia y Esgrima vs. Defensores de Villa Ramallo (Santiago Ascenzi) y a las 20:15, Sp. Belgrano de San Francisco vs. Sp. Las Parejas (Alejandro Arco). Lunes a las 20:25: Douglas Haig vs. DEPRO (Nahuel Viñas).Central Córdoba 16 puntos; Sp. Belgrano 15; Douglas Haig y Defensores 14; DEPRO 12; Sp. Las Parejas 10; Gimnasia y Libertad 8; Unión 5; A. Paraná 3.